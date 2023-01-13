Sendikaya üye oldukları için işten çıkarıldılar

Düzce’de D-100 Karayolu üzerinde bulunan ve sandviç panel üretimi yapan bir fabrikada çalışan bir grup işçi Metal-İş Sendikası’na üye olmaya karar verdi. Ancak sendikaya üye olan 27 çalışandan 5'i kısa bir süre işten çıkarıldı. 1 işçinin ise sendikalı işçilere destek verdiği için işten çıkarıldığı iddia edildi.

Öncü Haber'de yer alan habere göre, işçiler, sendikaya üye olmak istemelerinin fabrika yönetimince hoş karşılanmaması sonucu işten çıkarıldıklarını öne sürerek fabrika önünde eylem yapmaya başladı.

Sendikaya üye olma fikrini fabrika müdürünün ortaya attığını iddia eden işçiler, sendikaya üye olduktan kısa süre sonra ise ağır yaptırımlara uğradıklarını ve İş Kanunu'nun 49. maddesi uygulanarak işsiz bırakıldıklarını aktardı.

İlgili madde uyarınca tazminatsız bir şekilde işten çıkarıldıklarını belirten 6 işçi, haklarını alabilmek için mücadele edeceklerinin altını çizdi.

'SENDİKALI OLMAK ANAYASAL BİR HAKTIR'

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Metal-İş Sendika Temsilcisi Ali Bakırkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Bu fabrikadaki arkadaşlarımız örgütlenme sürecini başlattı. Burada örgütlenme sürecinde 27 kişi sendikaya üye oldular. Sendikaya üye olduktan 1 hafta sonra işverenimiz tarafından bunlar tespit edilip 5 arkadaşımız işten atıldı. Kalan arkadaşlarımızın da tehditle e-devletleri alınarak fabrika bilgisayarlarından sendikadan istifa etmeleri sağlandı. Şu anda tekrar bir süreç başladı. İçeride tekrar üye olmaya devam ediyoruz. Örgütlenme süreci devam edene kadar biz buradayız. Sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. İşten ayrılan arkadaşlarımızın kanuni hakları neyse hepsini alacağız. Şu anda da zaten mahkeme yolundalar. Burada işverenin tavrı hiç olumlu değil. Sendikalı olmak anayasal bir haktır. Anayasal hakkımızı kullanmak istediğimiz halde kış ayında ve deprem bölgesinde olduğumuz halde 6 kişi işten atıldı. Bunun haricinde işten atılanların arasında beyaz yaka çalışan arkadaşlarımızda var. Onlarında haklı mücadelesini biz devam ettiriyoruz.

Yani işçilere şu anda hiçbir sendikal hak görülmemekte işveren tarafından! Bu süreç yaklaşık 2 aydan beri devam ediyor. 2 aydan beri işten atılan arkadaşlarımız şu anda boş gezmektedir. İşveren tarafından 49. maddeyle atıldılar. Ne tazminatlarını ne de işsizlik paralarını alabildiler. İşveren bunları da gasp etti. Aslında burada arkadaşların yaptığı tek şey sendikaya üye olmaktı."

'İMZA ATMIYORLARSA SÜRSÜNLER' DEMİŞ

İşten çıkarılan Tansel Aydın ise şunları söyledi:

"25 senedir bu fabrikada çalışmaktayım. Bulunduğumuz ocak ayı içinde işi bırakacağımı içeriye bildirmeme rağmen fabrikanın özellikle kendi müdürünün yönlendirmesiyle sendikaya yönlendirildik. Sendikaya girdik lakin sendikadan çıkmamız söylendi. Biz bunu kabul etmedik 5 kişi. Diğer arkadaşların zoraki e-devlet şifreleri alınarak istifa ettirildiler.

Biz istifa etmeyeceğimizi söyleyince 5 arkadaş bizi işten çıkardılar. Çıkarılma maddemiz de o kadar ilginç ki yani fabrikaya alkollü gelmek, yok huzursuzluk çıkarmak öyle bir şey yok tabii ama maddenin içeriği bu. Ben 25 yıl bilfiil vergisini ve sigorta primini ödememe, işsizlik sigortasının çıktığı günden beri en yüksek tavandan işsizlik sigortası fonuna maaşımdan kesinti olmasına rağmen atıldığım o madde yüzünden işsizlik parası dahi alamıyorum. Ve patronum bize haber gönderip, 'Madem imza atmıyorlar sürünsünler' diyor. Nasıl bir adaletse… Benim anlamadığım şu benim çocuklarım var üniversitede evladım okuyor. Bizler şu an 3 aydır maaş almadan geçinmeye uğraşıyoruz. Sonuçta ben bu haklı mücadelenin sonuna kadar gideceğim. Kanunun bana vermiş olduğu hakları sonuna kadar kullanacağım."

'ENGELLİ KADROSUNDA ÇALIŞIYORDUM, İŞSİZ KALDIM'

Kovulan işçilerden Yasin Taştekin de fabrikaya engelli kontenjanından girdiğini ve sendika üyesi olduğu için aynı maddeden cezalandırılarak işten atıldığını ifade etti. Taştekin şunları ifade etti:

"2006’dan beri bu fabrikada çalışıyorum. 3 ay önce sendikal bir çalışma yaptık. Hatta engelli kadrosundan çalışıyorum. Beni haksız yere kovdular, e-devlet şifremi almak istediler 'istifa et' diye, ama ben etmedim. Deprem bölgesinde işsiz bıraktılar beni. İçerideki arkadaşlara da baskılar yapılıyor. Bizim olaylarda şahit olan insanları bile işten çıkardılar. İş şu an zaten yargıda. Anayasal hakkımız olan hiçbir şeyi vermediler."

Öte yandan fabrika yönetiminden konuya ilişkin açıklama yapmak istenilmediği bildirildi.

İYİ PARTİLİ ER'DEN DESTEK ZİYARETİ

İşçi eyleminden haberdar olarak fabrika önüne gelen İYİ Parti Düzce İl Başkanı Yunus Özay Er de haklarını alana kadar eyleme devam etmek kararı alan işçilere destek verdi.