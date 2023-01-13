Çiğli Belediyesi işçileri, ek zam için sokağa çıktı

Çiğli Belediyesi’nin şirketi ÇİBEL AŞ’de çalışan ve geçen nisan ayında grev yapan 930 işçi, ek zam talebiyle açıklama yaptı.

BirGün'de yer alan habere göre, birinci yıl yüzde 36, ikinci yılın ilk altı ayında yüzde 20 ikinci altı ayında da yüzde 17, üçüncü yılda da TEFE artı ÜFE/2 artı 2 oranında zam teklifiyle imzalanan toplu sözleşmeye tepki gösteren işçiler, maaşlarının asgari ücretin altında kaldığını ifade etti.

''KABUL ETMİYORUZ''

İşçiler adına basın açıklamasını okuyan Gürkan Turhan, “Yıl boyu TÜİK enflasyonunun, reel enflasyonun yarısına bile gelmediği konusunda ülkenin ana muhalefet partisi ve saygın ekonomistleri hemfikirken, toplu sözleşmemizden gelen haklarımız içinde olarak yalancı enflasyon dediğimiz makul taleplerimizi bile çok görmelerini kabul etmiyoruz” dedi.

Turhan, “Bu yaşadığımız mağduriyetin baş aktörü ülkeyi yönetenler olsa da belediye başkanımız, yöneticileri ve meclis üyeleri mağduriyeti gördüğü halde bu mağduriyeti ortadan kaldırmak için harekete geçmiyorlarsa, mağduriyete katkı koyarak mağduriyeti katmerli hale getirirler. Biz çözüm üretmeye açık, makul taleplerimiz arkasında dimdik dururken belediye başkanımız Utku Gümrükçü’yü hayat pahalılığının çok altında, makul taleplerimizi karşılamaya davet ediyoruz” diye konuştu.