Hakkari'de 15 günlük eylem yasağı: Balon uçurmak bile yasak!

Hakkari Valiliği, kentte 14 Ocak 2023 tarihinden itibaren 15 gün süreyle eylem ve etkinliklerin yasaklandığını duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, dilek feneri, balon uçurtmak, drone, paramotor ve benzeri her türlü hava faaliyetleri de yasaklandı.

Hakkari'de 15 günlük eylem yasağı: Balon uçurmak bile yasak!

Hakkari Valiliği, kentte 15 gün süreyle eylemlerin yasaklandığını açıkladı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamalarının yanı sıra dilek feneri, balon uçurtmak, drone, paramotor ve benzeri her türlü hava faaliyetleri de yasaklandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, söz konusu yasakların kamu kurum ve kuruluşlarda hariç olmak üzere geçerli olduğu belirtildi.

Valiliğin açıklamasının tamamı şöyle:

“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. Maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11.Maddesi hükümleri gereğince; Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, Hakkari il sınırları içerisinde (il merkezi, ilçeler, Polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 14.01.2023 tarihi saat 00.01’den 28.01.2023 tarihi saat 23.59’a kadar on beş (15) gün süre ile meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda; miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto/yürüyüş ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantı/toplanmalar/halk toplantıları, ses-yayın araçları (taşıt, mobil vb. araçlar) ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, imza toplama/imza kampanyası, dilek feneri/balon uçurtmak, drone, paramotor/planör vb. her türlü hava faaliyetleri, kamu kurum/kuruluşları hariç olmak üzere anma toplantısı/anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim vb. faaliyetler, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş/poster asma, sticker yapıştırma vb. türdeki her türlü eylemlerin, etkinliklerin ve faaliyetlerin yapılmasının yasaklanmasına kararı alınmıştır.”

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