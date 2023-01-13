Taksim saldırısı zanlılarından Hazni Gölge tutuklandı

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısı şüphelilerinden Bilal Hasan'ın yurtdışına kaçmasına yardım ettiği belirlenen Hazni Gölge, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Taksim saldırısı zanlılarından Hazni Gölge tutuklandı

Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 Pazar günü bombalı bir terör saldırısı gerçekleşmiş, olayda biri çocuk 6 kişi yaşamını yitirirken, 81 kişi de yaralanmıştı.

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, saldırının kilit isimlerinden firari şüpheli Bilal Hassan’ın yurt dışına kaçmasına yardım ettiği iddia edilen şüpheli Hazni Gölge, Bulgaristan'da Türkiye ve Bulgaristan emniyet birimlerinin ortak operasyonu ile yakalanmış ve Türkiye'ye teslim edilmişti. Emniyet görevlilerince teslim alınan ve İstanbul'a getirilen şüpheli Gölge, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Burada ifadesi alınmak üzere Savcılığa çıkarılan şüpheli Gölge, ifadesinin ardından 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hazni Gölge, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İnek sütüne zam Güncel 13 Ocak 2023 18:59
İzmir'de Boğaziçi davası: Gözaltı araçlarından 'İşkence var' sesleri geliyordu Güncel 13 Ocak 2023 18:56
Megakente kar geliyor: Tarih verildi Güncel 13 Ocak 2023 18:29
Emniyet Genel Müdürü'nden adaylık iddialarına yanıt Güncel 13 Ocak 2023 17:13
ÇOK OKUNANLAR
Beklenen haber geldi: Kar yağışı için tarih verildi! Beklenen haber geldi: Kar yağışı için tarih verildi!
Akit'ten tazminatsız kovulan Mehmet Özmen, ifşalara başladı: Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi Akit'ten tazminatsız kovulan Mehmet Özmen, ifşalara başladı: Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi
Cüneyt Arkın'ın el yazısı ile yazdığı vasiyeti ortaya çıktı: Evlatlar miras için birbirine düştü Cüneyt Arkın'ın el yazısı ile yazdığı vasiyeti ortaya çıktı: Evlatlar miras için birbirine düştü
Emekliye 2023'te rekor promosyon: İşte bankaların güncel tutarları Emekliye 2023'te rekor promosyon: İşte bankaların güncel tutarları
Öncü soğuk dalgası geliyor: Sibirya soğuğuna hazır olun! Öncü soğuk dalgası geliyor: Sibirya soğuğuna hazır olun!