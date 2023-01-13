İzmir'de Boğaziçi davası: Gözaltı araçlarından 'İşkence var' sesleri geliyordu

İzmir Alsancak'ta 3 Şubat 2021 günü Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin direnişine destek olmak amacıyla bir çok kurumun katılımıyla düzenlenen basın açıklamasına ilişkin açılan davanın dördüncü duruşması bugün İzmir Adliyesi 49’uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanıklardan bir kısmı ile avukatları katılırken, insan hakları savunucuları da duruşmayı izledi.

2021'deki basın açıklamasında aralarında avukat ve insan hakları savunucularının da bulunduğu 51 kişi darp edilerek gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 6 kişi hakkında 'görevi yaptırmamak için direnme', 'kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama' ve 'kamu görevlisine yönelik olarak hakaret' iddiasıyla dava açılmıştı.

'BİBER GAZINI YAKIN MESAFEDEN SIKIYORLARDI'

Gazete Duvar'dan Cihan Başakçıoğlu'nun haberine göre, duruşmada tanık ifadelerine başvuruldu. Duruşmada ifade veren tanıklar, kolluk şiddetine dikkat çekerek, “Kolluğun katılımcılara şiddet uygulayarak gözaltına almaya başladıklarını gördük. Biber gazını yakın mesafeden sıkıyorlardı, ters kelepçe ile yere yatırıyorlardı. Ayrıca bulunan ortama gaz kapsülü atılmıştı. Emek ve Demokrasi Güçleri'nin kurum yetkilileri, kollukla işlemleri durdurmaları için müzakere etme amaçlı diyaloğa girdiler. Bahsettiğim gürültü gelene kadar kolluk güçleri tarafından herhangi bir uyarı yapıldığını duymadım. Hatta toplantı yerinde bulunan kurum temsilcilerine basın açıklaması yapmaya devam edin şeklinde sözlerini duydum” ifadelerini kullandı.

'SIRTLARINA BASMAK VE TERS ÇEVIRMEK SURETIYLE ŞIDDET UYGULADILAR'

Kolluk güçlerine herhangi bir fiziki müdahalede bulunulmadığını ifade eden tanıklar, hiç bir uyarı yapılmadan birden gözaltı yapılmaya başlandığını kaydetti. İnsan Hakları Derneği yöneticisi olan bir tanık ise yaşananları şu sözlerle anlattı;

“Kolluk güçleri biber gazı sıktılar. Benim gözüme de biber gazı geldi. Gözaltı işlemi yapılırken kolluk güçleri kafalarına basmak, sırtlarına basmak ve ters çevirmek suretiyle şiddet uyguladılar. Ben İnsan Hakları Derneği yöneticisi olduğum için kolluk güçlerine, yaptığınız insan haklarına aykırı diyerek uyarıda bulundum. Bana, işimizi mi öğreteceksiniz şeklinde cevap verdiler. Kargaşa esnasında anlattığım şekilde gözaltına alınarak bekletilen katılımcılar vardı. Daha sonra gaz kapsülü atıldı. Yoğun bir şekilde biber gazına maruz kaldık. Gözaltı aracından 'işkence var' şeklinde sesler gelince gözlem yapmak için müsaade istediğimizde, kolluk güçleri bize müsaade etmedi”

Tanıklar ayrıca yargılanan sanıkların hakaret içeren bir söz söylediklerine de şahit olmadıklarını da belirtti. Tanık beyanlarının ardından mahkeme diğer tanıkların dinlenmesi için davayı 12 Mayıs tarihine erteledi.

NE OLMUŞTU?

İzmir Alsancak'ta 3 Şubat 2021 günü Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin direnişine destek olmak amacıyla birçok kurumun katılımıyla düzenlenen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesi sonucu 51 kişi darp edilerek gözaltına alındı. Eylemde gözaltına alınan Emine Akbaba, İrem Çelikbaş ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) çalışanı Aytül Uçar hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla dava açıldı.

Basın açıklamasının üzerinden geçen bir yılın ardından 14 Şubat günü 6 kişi hakkında bu kez farklı suçlamalarla bir dava daha açıldı. Aralarında bir önceki davada da yargılanan Aytül Uçar, Emine Akbaba ve İrem Çelikbaş'ın da bulunduğu 6 kişiye “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet”, “Hakaret”, “Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama” ve “Görevi Yaptırmamak İçin Direnme” gibi suçlardan dava açıldı. Dava açılan isimlerden arasında o gün gözaltı işlemlerini takip eden Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukat Erdoğan Akdoğdu bulunuyor.