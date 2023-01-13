Megakente kar geliyor: Tarih verildi

İstanbul'da beklenen kar yağışı için tarih verildi. Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, "Ayın 24'ünden sonra İstanbul da dahil kar yağışı ihtimali var" diye konuştu.

Megakente kar geliyor: Tarih verildi

Ocak ayı gelmesine rağmen Türkiye yağışsız bir kış geçiriyor. Yüksek basınçtan dolayı yağışa hasret kalan yurdumuzun kaderi ocak ayı sonu gibi değişiyor.

YAĞIŞ MEGAKENTE GELİYOR

NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, canlı yayında yaptığı açıklamada megakentte kar yağışı için tahmin verdi. Çalışkan, "24'ünden sonra İstanbul da dahil kar yağışı ihtimali var" ifadelerini kullandı.

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