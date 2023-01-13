İstanbul'da beton mikseri ambulans yol vermedi, şeridini kapatıp, çimento döktü

İstanbul Bağcılar'da, bir beton mikserinin ambulansın geçişini engellemek için yola çimento döktüğü anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Acil hasta taşıyan ambulansların trafikteki çilesi bitmek bilmiyor.

Nufüsu 20 milyona yaklaşan dünyanın en büyük metropollerinden İstanbul'da akıllara durgunluk veren görüntüler yaşandı.

Bağcılar Mimar Sinan Caddesi üzerinde, hasta taşıyan bir ambulans, akan trafikte bir beton mikseri tarafından engellendi.

YOLA ÇİMENTO DÖKTÜ

Ağır vasıta sınıfındaki araç trafikte tehlikeli hareketler yapmakla kalmayarak, uyarılara rağmen, yola çimento döküp, hem ambulansıi hem de trafikteki diğer araçları tehlikeye attı.

AMBULANS SÜRÜCÜSÜ İSYAN ETTİ

Ambulans sürücüsünün yaşanan olay anında verdiği tepkiler kameraya şu sözlerle yansıdı;

"Kendisini uyardığımız halde, arabayı üzerime kırıyor. Ve bu araç ambulans olduğu halde, çimentoyu döküyor yola, boşaltıyor. Üstüne saldırıp küfür ve hakaretler ediyor."

Ambulans sürücüsü, söz konusu beton mikserinin plakasını;" 06 DGG 82" şeklinde paylaştı.