‘İstismarcı sucu’ davasında bazı avukatlar salona alınmadı: ‘Biz bunu Türkiye’de hiç görmedik’

İstanbul Bağcılar'da geçen yıl 11 yaşındaki kız çocuğunu iş yerinde istismar eden 60 yaşındaki sucu Metin Şenay'ın çok sayıda çocuğa cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanmasına Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Ancak çok sayıda avukat duruşma salonuna alınmadı. Koridorda tutanak tutan avukatlar, "Hak istiyoruz, adalet istiyoruz" diye tepki gösterdi.

24 Mayıs 2023 günü okuldan çıkan 11 yaşındaki M.Y.’yi aracıyla kendisine ait su dükkanına götürüp burada alıkoyan ve taciz eden Metin Şenay'ın çok sayıda çocuğa cinsel saldırıda bulunduğu belirlendi. Dükkandaki ses yalıtımlı özel oda görüntülenirken Şenay'ın istismar görüntülerini kayda aldığı ortaya çıktı. 60 yaşındaki sanık hakkında hazırlanan iddianamede görevli mahkemece kabul edildi. Metin Şenay bugün hakim karşısına çıktı. Sadece vekaletnamesi olan avukatlar salona alındı. Koridorda kalan izleyiciler "Çocuklar vatandır, vatanına sahip çık" sloganları attı. Sanık SEGBİS sistemiyle duruşmaya katıldı. Duruşmaya alınmayan zorunlu CMK avukatları, vekaletname sunan avukat ve yetki belgesiyle gelen avukat duruşma salonu önünde tutanak tuttu.

"AVUKATLAR SAVUNMA İÇİN ÇOCUĞUN YANINDA OLAMADILAR"

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan avukatların içeri alınmamasının üzerine adliye önünde açıklama yaptı. Özkan açıklamasında, "Bu davaya Türkiye'nin her yerinden çocuğumuz için geldik. Bu çocuk yalıtımlı bir odada öldürülmek üzereyken bulundu. Çocuğun vekaletli avukatları bile içeri alınmadı. Biz bunu Türkiye Cumhuriyeti'nde hiç görmedik. Adalet Bakanlığı'na sesleniyoruz, nedir içeriye avukatları almamak? O dosyalarda tek tek çalışılmış potitler vardı. Hard disklerde başka çocuklar var, o şifreler açılmadı. Bu adam pandemi döneminde kaç eve gitti, kaç çocuğun canı yandı? Ölen çocuk var mı? Bunları soracaktık. Bu adamın daha önce de istismardan yargılandığı bir dava var, beraat etmiş. Biz çocuklarımızı kurda mı emanet ediyoruz. Bu çocuklarımızın başına ne gelecek? Avukatlar savunma için çocuğun yanında olamadılar. Avukatlar 24. Ağır Ceza Mahkemesi için koridorda tutanak tuttular. Hak istiyoruz, adalet istiyoruz."

Kaynak: ANKA