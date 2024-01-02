İstismarcı, Atatürk fotoğrafının üstünde sigara söndürmüş: Süleymancıların yurdundaki şiddetin görüntüleri ortaya çıktı

Süleymancılara ait Alanya Sugözü Erkek Öğrenci Yurdu'ndan görevli bir eğitmen geçtiğimiz ay öğrencilere cinsel istismar suçundan gözaltına alınmış, 14 yaşın altındaki 5 erkek öğrenci, ifadelerinde cinsel istismarı anlatmış; çocuklar, din eğitmeninin kendilerine “Karım” dediğini ve şiddet uyguladığını söylemişti.

Adli kontrol ile serbest bırakılan fail, olay basına yansıdıktan sonra tutuklandı. Davaya Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı da müdahil olurken; failin tutuklandığı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sitesinde duyuruldu.

AİLELER KONUŞTU

KRT'den Onur Dalar'ın haberine göre, Mağdur çocukların aileleri ulaşarak hem yurt yönetimi hem de Milli Eğitim Bakanlığı hakkında görevi ihmal suçundan suç duyurusunda bulundu.

Aileler, Süleymancıların Alanya’daki oy potansiyeli ve yerel seçimlerin yaklaşması nedeniyle siyasetçilerin konuya ilgisiz kaldıkları belirtti.

“EĞİTMEN ATATÜRK FOTOĞRAFININ ÜSTÜNDE SİGARA SÖNDÜRDÜ”

KRT TV'ye konuşan şiddet mağduru çocuklardan biri, aylarca eğitmenin şiddetine maruz kaldıklarını, korktukları için ailelerine söyleyemediklerini, eğitmen tarafından tehdit ediklerini söyledi.

Çocuklar savcılık ifadelerinde de şiddet ve istismarı anlatmış, eğitmenin kendilerine “karım” diye seslendiğini ve bazı çocukların tacizden korunmak için 2 şortu üst üste giydiklerini söylemişlerdi.

KRT’ye konuşan 14 yaşındaki çocuk, eğitmenin derslerde kendilerine cinsel içerikli şeyler anlattığını, Atatürk fotoğrafının üzerinde sigara söndürdüğünü de ifade etti. İstismara ve şiddete uğrayan çocuk, yurt müdürlerinin yaşananlardan haberdar olduğunu ancak müdahale etmediklerini öne sürdü.

AİLELER YENİDEN YARGIYA BAŞVURDU

Mağdur aileler konuyu ikinci kez yargıya taşıdı. Yurt yönetiminin şiddet ve istismar olaylarına karşı göz yumduğu ve Atatürk'e hakaret edildiği halde eğitmen hakkında gerekli işlemler yapılmadığı için; Alanya Sugözü Erkek Öğrenci Yurdu personelleri, yöneticileri, yurt müdürü, Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı hakkında soruşturma açılması ve yurt yönetimine kayyum atanması için suç duyurusunda bulundu.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Tutuklanan istismarcının çocuklara şiddet uygularken çekilen görüntüleri de ortaya çıktı: