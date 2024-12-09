İstanbul'un Trafik Çilesi Bitmiyor: Yağış Başladı, Yoğunluk Yüzde 81'e Ulaştı

Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) dün yapılan açıklamanın ardından İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur, akşam saatlerinde trafikte yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

Bazı vatandaşların şemsiyeleriyle yağmurdan korunduğu görülürken bazı kişiler ise otobüs duraklarına sığındı.

İBB verilerine göre trafik yoğunluğu saat 17.30 itibariyle yüzde 81'e ulaştı.

MARMARA'YA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nin yarın sabahtan itibaren kuvvetli yağışın etkisi altına gireceği bildirildi. Açıklamada, "Marmara Bölgesi genelinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) devam eden sağanakların; yarın sabah saatlerinden itibaren çarşamba günü (11.12.20024) sabah saatlerine kadar yer yer kuvvetli (25-60 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ DE UYARDI

İstanbul Valiliği, sabah başlayıp Çarşamba sabahına kadar aralıklarla sürmesi beklenen yağışla ilgili uyarı yayınladı. Valiliğin sosyal medya hesabından paylaşılan uyarıya göre, İstanbul'da devam eden sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren çarşamba günü sabah saatlerine kadar yer yer kuvvetli (25-60 kg/m2) olması bekleniyor. Bu nedenle, kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: DHA