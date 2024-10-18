İstanbul'un Göbeğindeki Ünlü Torun Center Mühürlendi

İstanbul'un en merkezi semtlerinden olan Mecidiyeköy'de yer alan ve yapımında 10 işçinin hayatını kaybettiği Torun Center, projeye aykırı yapılaşma olduğu gerekçesiyle Şişli Belediyesi tarafından mühürlendi.

İstanbul'un Göbeğindeki Ünlü Torun Center Mühürlendi

Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi üzerinde, Eski Ali Sami Yen Stadyumu'nun yerine, 2016 yılında yapılarak iskan alan ve İstanbul'un en prestijli lokasyonlarından birisinde yer alan, içerisinde çok sayıda konut, ofis ve mağazaların bulunduğu Torun Center, Şişli Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün yaptığı denetimler sonucunda mühürlendi.

KAT BETONLARI KESİLMİŞ!

Belediye zabıtası tarafından dün (17 Ekim) düzenlenen mühürleme tutanağında, rezidanstaki D blokta yer alan çok sayıda daire adına "basit onarım izni" alınıp, daha sonra kapsam dışına çıkılarak, "kat betonlarının kesildiği" ifade edildi.

Bir örneği proje sahibi Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'ye tebliğ edilen tutanakta, binanın 8 ayrı katındaki çok sayıda dairenin, iç duvar ve betonları kesilerek birleştirilmesi suretiyle mimari proje dışına çıkıldığı ve yaklaşık 12 bin metrekarelik aykırı yapılaşma tespit edildiği vurgulandı.

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Kaynak: Oda TV

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