İstanbul'un göbeğindeki mahallede sandık kurulmadı

İstanbul Fatih'e bağlı Sarıdemir Mahallesi'nde, seçmen sayısı 10'un altında olduğu için muhtarlık seçimi yapılmadı. 8 seçmen, oylarını başka mahallede kullandı.

İstanbul'un göbeğindeki mahallede sandık kurulmadı

Fatih'in Sarıdemir Mahallesi'nde, seçmen sayısı 10'un altında olduğu için muhtarlık seçimi yapılmadı.

İstanbul'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için vatandaşların oy verme işlemi sona ererken 8 seçmenin bulunduğu Fatih'teki Sarıdemir Mahallesi'nde, muhtarlık seçimi için sandık kurulmadı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararınca 10 kişiden az seçmenin bulunduğu mahallelerde muhtarlık seçimi yapılamaması nedeniyle Sarıdemir Mahallesi'nin 8 seçmeni, Hoca Gıyasettin Mahallesi'ndeki vatandaşların oy kullandığı Mimar Sinan İlkokulunda sandık başına gitti.

Okuldaki "3036" numaralı sandıkta oy kullanan bu 8 seçmen, büyükşehir belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı ve il genel meclis üyeliği için tercihini yaptı.

Bu sandığa kayıtlı olan diğer 129 seçmen ise kendi mahallelerinin muhtarını belirlemek için istisnai olarak kurulan ikinci bir sandığa yalnızca muhtarlık pusulasının bulunduğu zarfları attı.

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