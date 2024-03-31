Sandıktan Fenerbahçeli futbolcuya oy çıktı
Türkiye'de yerel seçim heyecanı yaşanırken bir sandıktan çıkan oy görenleri şaşırttı. Sandıktan Osayi Samuel'e oy çıkarken, MHK istifa
Türkiye’de yerel seçim heyecanı yaşanırken, sandıklar kapandı. Sandıkların kapanmasının ardından birbirinden ilginç oy pusulaları da sosyal medyaya yansıdı. Bir sandıktan Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel'e oy çıktı.
X’te paylaşılan bir fotoğrafa göre, sandıkta Fenerbahçe'nin futbolcu Bright Osayi-Samuel'e oy çıktı.
Seçmen oy pusulasında yer verdiği üniformalı Samuel fotoğrafında "MHK ve TFF istifa şeklinde" yazı yazdığı görüldü ayrıca Fenerbahçe'nin ilk 11'nin bulunduğu bir kağıtta da "Evet" mührü basılması dikkat çekti.
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