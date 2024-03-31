Sandıktan Fenerbahçeli futbolcuya oy çıktı

Türkiye’de yerel seçim heyecanı yaşanırken, sandıklar kapandı. Sandıkların kapanmasının ardından birbirinden ilginç oy pusulaları da sosyal medyaya yansıdı. Bir sandıktan Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel'e oy çıktı.

X’te paylaşılan bir fotoğrafa göre, sandıkta Fenerbahçe'nin futbolcu Bright Osayi-Samuel'e oy çıktı.

Seçmen oy pusulasında yer verdiği üniformalı Samuel fotoğrafında "MHK ve TFF istifa şeklinde" yazı yazdığı görüldü ayrıca Fenerbahçe'nin ilk 11'nin bulunduğu bir kağıtta da "Evet" mührü basılması dikkat çekti.