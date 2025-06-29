İstanbul’un Göbeğinde 'Ölüm' Dayağı! Korkunç Gerçek Tüyler Ürpertti... Tam 82 Tane

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16 Haziran Pazartesi günü 04.50 sıralarında Beyoğlu Kocatepe Mahallesi’nde korkunç bir olay yaşandı. Sabır T. 3 arkadaşıyla sohbet eden Orhan Doğan ve arkadaşlarına laf attı. “Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz” diyerek arkadaşlarını yanına çağıran Sabır T. Ve arkadaşları Orhan Doğan’ı tekme ve yumruklarla darp etti.

BAŞINI YERE ÇARPTI

Kaçarken başını çarpan Doğan ağır yaralandı. Hastanede 8 gün komada kalan Doğan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Korkunç olayın ardından Sabır T. ve arkadaşı Abdulcebbar B. yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildiği adliyede savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Olaya karışan diğer şüphelilerin Y.K. (17), Serdar D. (25), İsa K. (18) ve Sezgin K.’yi (35) olduğunu tespit edildi.

CEZAEVİNDEN İZİNLE ÇIKMIŞ

Sezgin K.’nin olay günü cezaevinden izinli olarak çıktığı ve Orhan Doğan’ın ölümünden 1 gün önce cezaevine teslim olduğu ortaya çıktı. Y.K.’nin olaydan sonra karıştığı başka bir suçtan tutuklandığı öğrenilirken, mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

82 SUÇ KAYDI

Orhan Doğan’ı darp ederek öldüren 6 şüphelinin poliste 82 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Orhan Doğan’ın ise 3 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA