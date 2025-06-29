İstanbul’un Göbeğinde 'Ölüm' Dayağı! Korkunç Gerçek Tüyler Ürpertti... Tam 82 Tane

Taksim’de 6 kişi tarafından tekme ve yumruklarla darp edilen, 8 gündür komada kalan 31 yaşındaki Orhan Doğan, hayatını kaybetti. Korkunç saldırı anının görüntüsü dehşeti gözler önüne sererken, saldırganların 82 suç kaydının olduğu öğrenildi.

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16 Haziran Pazartesi günü 04.50 sıralarında Beyoğlu Kocatepe Mahallesi’nde korkunç bir olay yaşandı. Sabır T. 3 arkadaşıyla sohbet eden Orhan Doğan ve arkadaşlarına laf attı. “Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz” diyerek arkadaşlarını yanına çağıran Sabır T. Ve arkadaşları Orhan Doğan’ı tekme ve yumruklarla darp etti.

İstanbul’un Göbeğinde 'Ölüm' Dayağı! Korkunç Gerçek Tüyler Ürpertti... Tam 82 Tane - Resim : 1

BAŞINI YERE ÇARPTI

Kaçarken başını çarpan Doğan ağır yaralandı. Hastanede 8 gün komada kalan Doğan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Korkunç olayın ardından Sabır T. ve arkadaşı Abdulcebbar B. yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildiği adliyede savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul’un Göbeğinde 'Ölüm' Dayağı! Korkunç Gerçek Tüyler Ürpertti... Tam 82 Tane - Resim : 2

Olaya karışan diğer şüphelilerin Y.K. (17), Serdar D. (25), İsa K. (18) ve Sezgin K.’yi (35) olduğunu tespit edildi.

İstanbul’un Göbeğinde 'Ölüm' Dayağı! Korkunç Gerçek Tüyler Ürpertti... Tam 82 Tane - Resim : 3

CEZAEVİNDEN İZİNLE ÇIKMIŞ

Sezgin K.’nin olay günü cezaevinden izinli olarak çıktığı ve Orhan Doğan’ın ölümünden 1 gün önce cezaevine teslim olduğu ortaya çıktı. Y.K.’nin olaydan sonra karıştığı başka bir suçtan tutuklandığı öğrenilirken, mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

82 SUÇ KAYDI

Orhan Doğan’ı darp ederek öldüren 6 şüphelinin poliste 82 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Orhan Doğan’ın ise 3 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Taksim Darp
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