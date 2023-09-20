İstanbul'un en değerli bölgelerindendi: Milyarlık arazi Mehmet Şimşek'in yakın arkadaşına satıldı!

Emlak Konut’a ait Beşiktaş’ta bulunan arazi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yakın arkadaşı olan Hayrullah Kubba’nın da içerisinde yer aldığı iş ortaklığına satıldı.

İstanbul’un en değerli bölgelerinden olan Beşiktaş’taki arazi iktidara yakın ismin ortağı olduğu şirkete satıldı.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, kamu kuruluşu olan Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Beşiktaş Akat’taki arsa için sözleşme imzalandığını belirtti. Yapılan açıklamada, “İstanbul Beşiktaş Akat Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin sözleşmesi Yiğit Enerji, Kubba İnşaat ve DBH Global İnşaat iş ortaklığı ile 07 Eylül tarihinde imzalanmıştır” denildi. Arazi üzerine yapılacak projeden toplam 7 milyar 52 milyon TL gelir sağlanacağı ve bu gelirin yüzde 40’ının da Emlak Konut’a bırakılacağı da açıklandı.

ŞİMŞEK KUBBA’NIN KIZINI KOMŞUSUNA İSTEMİŞTİ

Milyarlarca liralık arsayı alan iş ortaklığındaki Kubba İnşaat ise AKP’ye yakınlığıyla biliniyor. Kubba İnşaat’ın sahibi Hayrullah Kubba’nın Hazine ve Maliye Bakanı AKP’li Mehmet Şimşek ile yakın ilişkileri olduğu biliniyor. Hatta geçen yıl Bakan Şimşek’in, Kubba’nın kızını Ankara’daki komşusuna istediği belirtilmişti. Yerel basında, Antep’te bir özel hastane sahibi de olan Kubba’nın Şimşek’in kızı istemesinden dolayı mutluluk duyduğu ifade edildi.

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Bitez Mahallesi'nde, kamu için kullanılması gereken Hazine arazisi Cumhurbaşkanlığı kararıyla imar planı değiştirilerek yapılaşmaya açılmıştı. Geçen yıl, 29 dönüm büyüklüğündeki arazinin 242 milyon liraya Kubba ailesine satıldığı ortaya çıkmıştı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise “Belediyemizce açılan davanın hukuki sürecini de yok saydılar ve arazideki ağaçları yangından mal kaçırır gibi yok etmeye başladılar” demişti. Bölge halkı da Hazine arazisinin satılmasına ve 50 yıl önce kendi elleriyle diktikleri ağaçların kesilmesine tepki göstermişti.