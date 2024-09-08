İstanbul'u Yine Sağanak Vurdu! Yollar Göle Döndü, Araçlar Mahsur Kaldı

İstanbul'da, dün akşam saatlerinden beri aralıklarla etkili olan yağış, Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde yer yer şiddetini artırarak devam ediyor.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ GÖRÜNMEZ HALE GELDİ

Beşiktaş'ta da sağanak yağış etkili oldu. İstanbul boğazı çevresinde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü görünmez hale geldi. Olta balıkçıları, balık tutmaya devam ederken sahilde yürüyüş yapanlarsa yağmura aldırmadan yürüyüşlerine devam etti.

GAZİOSMANPAŞA'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle Gaziosmanpaşa Mevlana mahallesinde yollar göle döndü. Bir araç yolda kaldı. Küçükköy mahallesinde ise aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle caddeler yağmur suyuyla doldu. Araçlar sağanak yağış nedeniyle yağmur suyuyla dolan caddede ilerlemekte güçlük çekti.

ESENLER VE BAĞCILAR'DA DA ETKİLİ OLDU

Sağanak yağış Esenler'de de etkili oldu. TEM Otoyolu'nda sağanak yağış nedeniyle trafikte ilerleyen sürücüler yavaşlamak zorunda kaldı. Zaman zaman trafik yoğunluğu yaşanırken, sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşların alt geçitlere sığındığı görüldü. Bağcılar Göztepe Mahallesi O3 Güney Yan yolda bazı noktalarda etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü. Otobüs ve dolmuşlar vatandaşları duraklara bırakmakta zorluk yaşarken, araçlar yolda ilerlemekte zorlandı.

Alibeyköy'de etkili olan yağış nedeniyle ufak çaplı su birikintileri oluştu. Gaziosmanpaşa'da da yollarda biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı. Sancaktepe Atayolu Caddesi'nde oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar bir süre ilerleyemedi.

Maltepe Başıbüyük Fındıklı Mahallesi'ndeki sağanak nedeniyle yolda su birikintileri meydana geldi. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken, bazı vatandaşlar da yağmurdan korunmak için dükkan tentelerinin altına sığındı.

Güngören Soğanlı Caddesi'ndeki su birikintileri nedeniyle araçlar ve yayalar zorluk yaşadı.

BAHÇE DUVARI DEVRİLDİ

Eyüpsultan'da kısa süreli etkili olan sağanak sonrası Akşemsettin Mahallesi Gürcan Sokak'ta inşaat nedeniyle kazılan alanda biriken su, yan binanın duvarını yıkarak bahçeye doldu. Bahçeden de binanın bodrum katındaki daireye giren su nedeniyle itfaiye ekiplerine haber verildi.

İtfaiye ekipleri ve dairede yaşayanlar, yarım metreye kadar yükselen suyu tahliye çalışması yaparken, evdeki eşyalarda hasar oluştu.

Ev sahibi Ünal Aburşu, gazetecilere yaptığı açıklamada duvardan sızan suları durdurmak için bahçeye çıktığı esnada duvarın devrildiğini ve sırtında hafif sıyrıkların oluştuğunu söyledi. Aburşu, suyun evin içine girişini önleyemediklerini belirtti.

ANADOLU YAKASI'NDA CADDELER GÖLE DÖNDÜ

İstanbul’un Anadolu Yakası’nda bulunan Kadıköy, Ataşehir, Maltepe ilçeleri başta olmak üzere bazı ilçelerde yağış etkili oldu. Ataşehir'de bulunan bazı caddeler yoğun yağış nedeniyle göle döndü. Sular altında kalan yolda ilerlemekte güçlük çeken yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle sürücülerin ana arter yollarda kontrollü olarak seyrettiği gözlendi.

D-100 KARAYOLUNDA KAZA MEYDANA GELDİ

Yağış nedeniyle D-100 Karayolu'nda çok sayıda kaza meydana geldi. Art arda oluşan kazalar nedeniyle D-100 Karayolu'nun her iki istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Beylikdüzü'nde, kısa mesafede meydana gelen iki kaza ve yolda kalan araçlar nedeniyle sürücüler geri geri giderek yan yola girdi. Avcılar'da bir servis otobüsü ile 3 aracın karıştığı zincirleme kazada ise araçlarda maddi hasar meydana geldi.

YAĞIŞLARIN AKŞAM SAATLERİNDE DE DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Yağış sonrasında İBB verilerine göre Anadolu Yakası’nda trafik yoğunluğu yüzde 40 seviyelerini gördü. Yağışların İstanbul’da akşam saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA