Karşıyaka Belediyesi'nden Yeni Hayvan Barınağı

Geçen ay Yamanlar Dağı’nda meydana gelen orman yangını sırasında tahliye edilen Celal Üner Hayvan Bakımevi, sokak hayvanlarını daha çağdaş, sağlıklı ve düzenli bir yaşam alanına kavuşturmak için yeniden inşa edilecek. Bakımevindeki hayvanlar geçici olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait tesislere emanet edilirken, Karşıyaka Belediyesi yeni barınak inşaatı için düğmeye bastı.

Toplam 5 bin 700 metrekarelik arazi üzerinde bulunan yapılar ve eklentilerin yıkımında son aşamaya gelindi. Diğer yandan da proje çizimleri tamamlandı. Bu hafta yapılacak zemin düzeltme işlemlerinin ardından kısa süre içinde yeni barınak inşaatına başlanacak. Sponsor desteğiyle hayata geçirilecek projeyle yeni kanuna uygun ve örnek niteliğe sahip bir hayvan bakım tesisi inşa edilecek.

Bakım ve sahiplendirme üssü olacak

Daha çağdaş, düzenli ve sağlıklı bir yaşam alanına dönüşecek olan bakımevinde köpekler için sosyalleşme alanları, ziyaretçiler için de yeşil alan düzenlemeleri ve çocuk oyun parkı yapılacak. Vatandaşlar ve gönüllüler, diledikleri zaman tesisi gezip hayvanlarla ilgilenebilecek. Yan tarafta bulunan Belediye Örnekköy Geçici Köpek Bakımevi de aynı süreçte tadilattan geçirilecek. Barınma alanlarından ameliyathanelere kadar kapsamlı yenileme ve onarımlar yapılacak. İki tesisin birlikte hizmet vereceği bölgede; barınma, sağlık, bakım, eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri bir arada sunulacak. Özellikle de sahiplendirme konusunda teşvik edici çalışmalar gerçekleştirilecek.

'ÖRNEK BİR BARINAK İNŞA EDECEĞİZ'

İnşaatın tamamlanmasının ardından, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı merkezlere emanet edilen can dostları ilçedeki bakımevlerine geri getireceklerini belirten Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Can dostlarımızın çok daha iyi yaşam şartlarına kavuşacağı, örnek bir barınak inşa edeceğiz. Örnekköy Geçici Köpek Bakımevimizi de yenileyecek, iki tesis ile birlikte her ihtiyaca yanıt verecek bir kompleks yaratacağız. Burası aynı zamanda yeni sahiplendirme üssümüz olacak. Sahipsiz canlarımızı yeni ailelere kavuşturmak için önemli çalışmalar ve düzenlemeler gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Kaynak: ANKA