İstanbul'u Koşuyorum Asya etabı: Kayıtlar başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) iştiraki Spor İstanbul’un yılda iki kez düzenlediği İstanbul’u Koşuyorum’un Asya etabı 12 Mayıs’ta yapılacak.

Yarışlar 5 Km ve 10 Km olarak, iki ayrı kategoride koşulacak. 5 Km saat 08.00’de, 10 Km ise saat 09.15’te başlayacak.

KONTENJAN SINIRI VAR, KAYITLAR 9 MAYIS’TA BİTECEK

İstanbul’u Koşuyorum’a katılmak isteyen sporseverler, https://event.spor.istanbul/ web adresinden online kayıt yaptırabilecek. Kayıtlar 9 Mayıs’ta sona erecek. Kayıt ücretinin 245 TL olduğu yarışlarda 10 Km 4 bin, 5 Km i de bin kişilik kontenjanla sınırlı olacak.

16 ve üstü yaş sınırı olan İstanbul’u Koşuyorum’da 5 Km’de 50, 10 Km’de ise 105 dakika zaman sınırı uygulanacak.

10 kilometrede ayrı yaş grupları da yapılacak. Yarışlar, Paşa Limanı caddesindeki vapur iskelesinden başlayıp Harem’den dönüş aldıktan sonra, Üsküdar meydanında son bulacak.

YARIŞ KİTLERİNİN DAĞITIM TARHİ VE YERLERİ

Yarış kiti dağıtımlarının tarihleri de açıklandı. Buna göre kitler, 10 Mayıs’ta 10.00-17.00 saatleri arasında İBB Spor İstanbul Genel Müdürlüğü’nden, 11 Mayıs’ta da 10.00-19.00 saatleri arasında Üsküdar Şehir Hatları İskelesi yanında kurulacak olan noktadan alınabilecek.

İLK BEŞE GİRENLERE PARA ÖDÜLÜ VERİLECEK

Madalyaların yanı sıra İstanbul’u Koşuyorum’da ilk 5’e girenlere para ödülü de takdim edilecek. Kadınlarda ve erkeklerde para ödülü birincilerde 10, ikincilerde 8, üçüncülerde 6, dördüncülerde 5 ve beşincilerde de 4’er bin lira olacak.

İstanbul’u Koşuyorum’un Avrupa etabı ise 6 Ekim’de Yenikapı’da yapılacak. Parkur detayları başta olmak üzere, İstanbul’u Koşuyorum ile ilgi diğer tüm detaylara https://istanbulukosuyorum.istanbul/istanbulu-kosuyorum-asya-etabi-2024/ web adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem