'İstanbul'u Büyük Depremden Koruyor' Uzman İsim Osman Bektaş 'Tesadüf Değil' Dedi Haritayla Anlattı

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi’ndeki derin çukurların deprem davranışı üzerindeki etkisine dikkat çekti. Bektaş, bu çukurların deprem enerjisini zayıflatarak kırılmanın ilerlemesini engelleyebildiğini belirtti ve İstanbul’u etkileyebilecek depremler açısından bu yapıların önem taşıdığını söyledi.

GEÇMİŞ DEPREMLERDEN ÖRNEKLER VERDİ

Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Marmara’daki bazı büyük depremlerden örnekler vererek şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul’u depremden koruyan çukurlar: 1912 Mürefte M7,4 depreminin İstanbula doğru ilerleyişini Orta Marmara Çukuru, 1999 M7,4 İzmit depreminin batıya ilerleyişini Çınarcık Çukuru, 2025 M6,2 Silivri depreminin İstanbula yürüyüşünü de Kumbugaz Çukuru durdurmuştur. Neden?”

Aynı paylaşımında, 23 Nisan 2025’te meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin İstanbul’a doğru ilerleyişinin de Kumburgaz Çukuru’nda durduğunu dile getirdi.

“ÇUKURLAR ENERJİYİ SÖNÜMLÜYOR”

Bektaş, söz konusu çukurların jeolojik işleyişine ilişkin olarak, "Çukurlar, jeolojik özellikleri nedeniyle deprem enerjisini sönümleyici şekilde çalışır (creep) Creep önündeki deprem kırığının ilerleyişini durdurarak stresi arka taraftaki segmente aktarır. Sonuç: İki büyük deprem arasında kalan merkezi Ana Marmara Fayı parçalı kırılıyor" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL' U DEPREMDEN KORUYAN ÇUKURLAR



*1912 Mürefte M7,4 depreminin İstanbula doğru ilerleyişini Orta Marmara Çukuru,



*1999 M7,4 İzmit depreminin batıya ilerleyişini Çınarcık Çukuru,



*2025 M6,2 Silivri depreminin İstanbula yürüyüşünü de Kumbugaz Çukuru durdurmuştur.



Neden ? — Prof. Dr. Osman Bektaş (@profobektas) January 2, 2026

“BARİYER GİBİ DEPREM KIRIĞINI DURDURUYOR”

Marmara çukurlarında yer kabuğunun inceldiğini, sıcaklığın arttığını ve kayaçların daha sünek hale geldiğini belirten Bektaş, “Marmara çukurları yer kabuğunun en çok gerildiği ve inceldiği yerler. Kabuk ince olduğu için magma sıcaklığı yüzeye daha yakın. Sonuç: Yüksek ısı ve plastikleşmiş kayaç yapısı. Yani fay burada ‘gevrek’ değil, ‘sakız gibi’ sünek bir yapıda. Ayrıca bu çukurlar akışkanlar (gaz ve su) bakımından çok zengin. Bu yüksek basınçlı sıvılar fay zonlarını adeta yağlıyor. Fay kilitlenip enerji biriktiremiyor; bunun yerine , ‘CREEP’ (sürünme) dediğimiz sessiz fay hareketini yaparak bariyer gibi deprem kırığını durduruyor.” dedi.

Bektaş’ın paylaşımları, Marmara’daki fay sistemi ve İstanbul’un deprem riski üzerine yürütülen tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.

