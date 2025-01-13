İstanbullular Dikkat: İzlanda Kökenli Soğuk Hayatı Felç Etti, AKOM Tarih Verdi

Soğuk hava dalgası yurdu etkisi altına aldı. İstanbul'un sınırı kar altında kalırken AKOM'dan uyarı geldi. İstanbul'da İzlanda kökenli soğuk hava dalgasının hakim olduğu belirtilen açıklamada, perşembe gününe dikkat çekildi.

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İstanbullular Dikkat: İzlanda Kökenli Soğuk Hayatı Felç Etti, AKOM Tarih Verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre hava sıcaklıklarının pazartesi kuzeybatı kesimlerde, hafta ortasından itibaren kuzey ve iç kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor.

İstanbullular Dikkat: İzlanda Kökenli Soğuk Hayatı Felç Etti, AKOM Tarih Verdi - Resim : 1

AKOM'DAN ÖNEMLİ UYARI

İstanbul bugün güne yağışla başladı. Soğuk hava vatandaşlara zor anlar yaşattı. AKOM'dan soğuk hava dalgasına karşı bir uyarı geldi.

AKOM, İstanbul'da İzlanda kökenli soğuk hava dalgasının hakim olduğunu ve perşembe gününe kadar devam edeceğini bildirdi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde İzlanda kökenli soğuk hava dalgası etkili olmaya devam ederken Perşembe gününe kadar il genelinde aralıklarla yağmur, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların 4-8°C'ler aralığında kış değerlerinde seyredeceği öngörülüyor."

İstanbullular Dikkat: İzlanda Kökenli Soğuk Hayatı Felç Etti, AKOM Tarih Verdi - Resim : 2

İSTANBUL SINIRI KAR ALTINDA

Meteoroloji, İstanbul dahil olmak üzere birçok il için sağanak uyarısında da bulunmuştu. İstanbul'un hemen yanı başındaki illerde kar yağışı başladı.

İstanbullular Dikkat: İzlanda Kökenli Soğuk Hayatı Felç Etti, AKOM Tarih Verdi - Resim : 3

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerimde dünden bu yana aralıklarla etkili olan kar yağışı devam ediyor. Hava sıcaklığının 0 derece ölçüldüğü Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar yağışının hafta ortasına kadar süreceği tahmin ediliyor.

Kırklareli'nde ise kar yağışı zaman zaman tipi şeklinde etkili oluyor. Demirköy ilçesinde kar kalınlığı 10 santimetreye yükseldi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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