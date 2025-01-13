İhracı İstenen Teğmenlerin Yazılı Savunmaları Ortaya Çıktı: Kritik Toplantıya 3 Gün Kala...

Harbiye’de mezuniyet töreninin ardından mevzuattan kaldırılan subaylık andını okuyan ve Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen beş teğmen yazılı savunmasını verdi. Teğmenler hakkındaki kritik toplantı 16 Ocak’ta gerçekleşecek.

30 Ağustos’ta, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nin sona ermesinin ardından, yüzlerce mezun teğmen sahanın ortasında toplanarak geleneksel olarak yapılan kılıç çatma kutlamasını gerçekleştirmiş sonrasında ise ‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’ sloganını atmıştı.

Daha sonra ise 2024 yılında mevzuattan kaldırılan subaylık andı dönem birincisi olan Teğmen Ebru Eroğlu tarafından okutulmuştu.

Ant okuma eyleminin sosyal medyada paylaşılmasından sonra başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Cumhur İttifakı cephesinden ant okuyan teğmenlere yönelik sert eleştiriler yönetilmiş; haklarında soruşturma açılan teğmenler ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmişlerdi.

16 Ocak günü sözlü savunma yapacak olan teğmenler geçtiğimiz günlerde avukatları aracılığıyla savunmalarını Yüksek Disiplin Kurulu’na iletti.

Cumhuriyet gazetesinden Barış Terkoğlu, bugünkü köşe yazısında teğmenlerin savunmalarına yer verdi.

Haklarında TSK’dan ihraç edilmeleri talep edilen teğmenlerin savunmalarından öne çıkanlar şöyle:

'TÖREN SONRASINA DAİR BİR EMİR VERİLMEDİ'

Dönem birincisi olan ve andı okutan Teğmen Ebru Eroğlu, savunmasında ant okutmak için resmi teklifte bulunduğunu ancak yönetmelikte gidilen değişiklikle birlikte andı okutamayacağını kendisinin bildirildiğini dile getirdi.

Eroğlu, verilen emrin tören için geçerli olduğunu tören sonrasına yönelik herhangi bir emrin olmadığını söyledi. Ant okuma kararının planlı bir faaliyet olmadığını ifade eden Eroğlu, arkadaşlarının toplandığını gördüğünü ve bir daha bu şekilde bir araya gelemeyeceklerini düşündüğü için o esnada andı okumak istediğini ve okuduğunu belirtti.

Eroğlu, yaptığı eylemin kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri’ni tartışmaya açma ya da itibarını zedeleme gibi bir amaç taşımadığını belirtti.

'ANT İÇİLİRKEN KOMUTANLAR ALANDAYDI'

Teğmen İzzet Talip Akarsu, savunmasında eylemin planlı olmadığını beyan etti. Törenden önceki gün aralarında teğmen Eroğlu ile ant okumaya yönelik bir konuşma geçtiğini belirten Akarsu, daha sonra tabur whatsapp grubunda taleplerinin komuta kademesi tarafından kabul edilmediğini arkadaşlarıyla paylaştığını ve siyasi anlama gelecek veya yanlış anlaşılabilecek paylaşımlar yapmamaları konusunda uyardığını dile getirdi.

Ant içildiği esnada komutanlarının alanda olduğunu ifade eden Akarsu Harp Okulu’nda çeşitli kademelerde kıdemli personel olarak görev yaptığını ve taburun içerisinde ya da dışında herhangi bir prova yapılmadığını belirtti. Akarsu, ant içme anındaki düzensizliğe dikkat çekerek, daha önce prova yapılmış olsaydı ant okuma eyleminin bu kadar dağınık olmayacağını ifade etti.

'BİZE VERİLEN EMRE İTAAT ETTİK'

Akarsu, “Olay tören bitiminde gelenekselleşmiş kılıç çatma esnasında yaşanmış bir olaydır. Biz verilen emre itaat ettik. Törenden sonra subay andı okunmayacağına dair bir emir verilmemişti. Bizim Devletin veya TSK'nın itibarını sarsmak gibi amacımız asla olamaz" diyerek kendilerine verilen emri uyguladıklarını ve sonrasına dair bir emir verilmediğini, TSK’nın itibarını sarsmak gibi bir amaçlarının olamayacağını söyledi.

'DİSİPLİNSİZLİK OLDUĞUNU DÜŞÜNMEDİM'

Teğmen Batuhan Gazi Kılıç, savunmasında arkadaşlarının toplandığını görünce yanlarına gittiğini, bu esnada söylenen sözleri tekrarladığını ve andı okuduğunu söyledi. Kılıç, kendilerine kimsenin tören bittikten sonra subay andını okumamaları yönünde emir vermediğini dile getirerek daha önce de benzer eylemlere şahit olduğunu ifade etti. Kılıç, bu sebeple subay andını okumanın disiplinsizlik olacağını düşünmediğini bu nedenle anda katıldığını belirtti.

Kaynak: Cumhuriyet