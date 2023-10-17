İstanbul'da yürüyen merdivene sabotajın bir görüntüsü daha ortaya çıktı!

İstanbul'da yürüyen merdivenlere yapılan sabotajlara bir yenisi daha eklendi. Murat Ongun, Küçükçekmece'de yapılan sabotajın videosunu yayınladı.

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Yerel seçimlere aylar kala CHP'li Ekrem Imamoğlu yönetimindeki İstanbul’da bulunan metro ve metrobüs yürüyen merdivenlerine yapılan sabotajlar gündemden düşmüyor.

Bu sabotajlara bir yenisi daha Küçükçekmece’de eklendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun, sabotajın bir videosunu paylaşarak, “Bu sabah, Küçükçekmece Cennet Mahallesi

Yürüyen merdivenleri durduran, bozan, sabote eden; asansörlere zarar veren kişiler hakkında rutin olarak cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduğumuzu hatırlatırız” diye yazdı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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