İstanbul'da Yaz Günü Kış Provası: Balkanlar'dan Gelen Dalga cumartesi Vuracak

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Haziran ayının gelmesiyle birlikte yaz moduna giren İstanbul ve çevre iller, ani bir hava değişimi yaşayacak. Hafta boyunca 25-30 derece sınırında seyreden, yer yer 32 dereceyi bulan hava sıcaklıkları, cumartesi gününden itibaren sert bir kırılma yaşayacak.

Meteorolojik verilere göre, Balkanlar üzerinden yurda giriş yapacak olan yağışlı ve serin hava dalgası, İstanbul başta olmak üzere tüm ülkede hissedilir bir soğumayı beraberinde getirecek. İstanbul'da termometrelerin cumartesi günü 21-22 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.

HAFTA SONU ETKİLİ OLACAK

NTV'de yer alan habere göre, İngiltere ve Almanya ekseninde başlayan soğumanın Polonya ve Balkanlar hattı üzerinden Türkiye'ye ilerlediğini belirten raporlar, cumartesi günü İstanbul’da hem soğuk havanın hem de sağanak yağışın aynı anda etkili olacağını gösteriyor.

Cumartesi günü başlayacak olan sağanak yağışın pazar günü sabah saatlerinde de etkisini sürdüreceği, öğle saatlerine doğru ise yavaş yavaş bölgeyi terk ederek yerini açık bir havaya bırakacağı tahmin ediliyor.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

Cumartesi başkent Ankara başta olmak üzere İç Anadolu bölgesinin genelinde, Isparta ve Muğla çevrelerinde de kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yetkililer, aniden düşecek sıcaklıklar ve beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle vatandaşları olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Serin ve yağışlı havanın ardından, yeni haftanın ilk gününden itibaren sıcaklıkların tekrar hızla yükselişe geçeceği öngörülüyor.

Kaynak: NTV