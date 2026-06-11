MSB'den Akdeniz'de Kuşatma Girişimlerine Kırmızı Kart: 'Şansınız Yok, En Sert Cevap Verilir!'

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Ege ve Doğu Akdeniz’de askeri hareketlilik zirve yaparken, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) en net ve sert diplomatik uyarılarından birini yayınladı.

Bakanlık tarafından, Denizkurdu-II Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında seyreden TCG Anadolu'da düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantının ardından MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Fransa ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında imzalanan ve bölgedeki askeri dengeleri değiştirmeyi amaçlayan "Kuvvetlerin Statüsü Anlaşması"na yönelik soruları yanıtladı.

'FRANSA’NIN GARANTÖRLÜK SIFATI YOK'

Bakanlık kaynakları, Paris ve Lefkoşa yönetimleri arasında yapılan gizli ve açık askeri ortaklıkların uluslararası hukuku çiğnediğini belirtti. Fransa’nın Kıbrıs üzerinde herhangi bir yasal hakkı ya da garantörlük sıfatı bulunmadığının altını çizen MSB, anlaşmanın 1960 Kıbrıs Antlaşmaları'na tamamen aykırı olduğunu ilan etti.

Yapılan açıklamada, "Ada'daki hassas dengeleri tek taraflı olarak değiştirmeyi amaçlayan, Kıbrıs Türklerinin iradesini ve egemen eşit haklarını yok sayan söz konusu anlaşma uluslararası hukuka aykırıdır. Hiçbir meşruiyete sahip olmayan bu adımlar, Ada'nın güneyi için tehlikeli sonuçlar doğurabilecek niteliktedir" denildi.

TSK’DAN 'EN SERT CEVAP' RESTİ

Doğu Akdeniz’deki provokasyonların yakından takip edildiğini belirten Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) bölgedeki operasyonel gücüne güvenerek şu uyarıyı yaptı:

"Türkiye ile KKTC'nin hak ve menfaatlerini hedef alan herhangi bir askeri ittifakın, Türkiye'ye karşı başarı şansı bulunmadığı gerçeğini bir kez daha hatırlatıyoruz. TSK, Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmane tutumlara karşı en sert cevabı verme güç ve kararlığındadır."

Ankara, garantör ülke sorumluluğuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğini sağlamak için sahada her türlü askeri seçeneğin masada olduğunu bir kez daha dünyaya duyurdu.

Kaynak: AA