İstanbul'da yapılan Madımak anmasına polis saldırdı: Çok sayıda kişi darp edilerek gözaltına alındı

Madımak Katliamı'nın 30. yıldönümünde hayatını kaybedenleri anmak için İstanbul Sarıgazi'de bir araya gelen yurttaşlara polis saldırdı.

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Sosyalist parti ve örgütler İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bulunan Sarıgazi Mahallesi'nde, Sivas Katliamı'nın 30'uncu yıl dönümü nedeniyle anma yürüyüşü düzenlendi.

Sloganlar eşliğinde devam eden yürüş sırasında polis, İbrahim Kaypakkaya fotoğrafını öne sürerek yolu kapattı.

POLİS SALDIRDI

Yola barikat kuran polis, kitleye biber gazı ile kitleye müdahale etti. Polis tarafından darp edilenlerin olduğu bildirilirken, gözaltına alınanların olduğu aktarıldı.

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Madımak Katliamı
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