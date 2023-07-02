Depremzede çocuklara izletilen skandal oyun hakkında inceleme başlatıldı

Hatay’da depremzede çocuklara yönelik yapılan etkinlikte deprem felaketinin çocuklara 'günahkarların cezalandırılması aracı' olduğunun anlatılması, depremzede kadın temsili için 'hak ettiğini bulmuş' ifadelerinin kullanılmasına yönelik tepkiler sürüyor.

İNCELEME BAŞLATILDI

Gelen tepkilerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hatay'da sergilenen ve depremi anlatan kukla oyunu ile ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 29 Haziran 2023'te çocuk etkinliği adı altında yapılan 'Korku ve Kederin Kaçtığı Gün' adlı kukla oyunu ve oyuna ilişkin bir sosyal medya hesabında yer alan paylaşıma istinaden açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtilerek, "Söz konusu videodan bir sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla haberdar olan Bakanlığımız olay hakkında gerekli incelemeleri derhal başlatmıştır. Oyunun gösterimine ilişkin gerekli izinlerin alınmamış olması nedeniyle Hatay Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerekli çalışmalar yapılmakta olup Bakanlığımızca süreç yakından takip edilmektedir" denildi.

OYUNUN GÖRÜNTÜLERİNE İLİŞKİN HABERLERİ ENGELLEME TALEBİ

Açıklamada ayrıca "Oyunu izleyen çocuklarımızın ve ailelerinin psikolojik durumunu değerlendirmek ve olumsuz etkilerin giderilmesi için aynı gün Samandağ Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli psikologlarımız tarafından mesleki çalışmalara başlanmıştır. Bakanlığımız tarafından 'Korku ve Kederin Kaçtığı Gün' adlı kukla oyununun yayımlandığı sosyal medya içeriklerine yönelik erişimin engellenmesi/içeriğin çıkarılması hakkında hukuki süreç yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.