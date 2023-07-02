Denizli'de anız yangını

Denizli’nin Çameli ilçesinde arazide çıkan anız yangını çıktı. Edinilen bilgiye göre; Sami Bağ’a ait arazide henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.

ORMANLIK ALANA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipleri 3 dönümlük alanı küle çeviren yangını kısa sürede söndürdü. Yangının bitişiğinde bulunan ormanlık alana sıçramaması ise tek teselli oldu.