Denizli'de anız yangını

Denizli’nin Çameli ilçesinde arazide çıkan anız yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

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Denizli'de anız yangını

Denizli’nin Çameli ilçesinde arazide çıkan anız yangını çıktı. Edinilen bilgiye göre; Sami Bağ’a ait arazide henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.

ORMANLIK ALANA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipleri 3 dönümlük alanı küle çeviren yangını kısa sürede söndürdü. Yangının bitişiğinde bulunan ormanlık alana sıçramaması ise tek teselli oldu.

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Orman yangınları
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