Şeyh Said'i 'minnetle' anan AKP MKYK üyesi mahkemelik oluyor
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, başlattıkları gerici ayaklanması sonrası idam edilen Şeyh Said ve arkadaşlarını 'minnetle' anan AKP MKYK üyesi Alaattin Parlak hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.
1925 yılınca cumhuriyet karşıtı ayaklanmanın ardından Şeyh Said ve 47 müridi Diyarbakır Dağkapı'da idam edildi.
Tarihe dinci bir ayaklanma olarak geçen ve hedefine genç cumhuriyeti alan hareket, yıllardır gericilerin ve dincilerin andıkları, kılıf olarak ise Şeyh Said'in nerede olduğu bilinmeyen mezarının ortaya çıkarılmasını talep ettikleri bir biçime büründü.
HÜDA-PAR, MUSTAFA KEMAL'E SALDIRDI
Türkiye Cumhuriyet tarihinin en gerici ittifakı olarak tarif edilen Cumhur İttifakı ile TBMM'ye giren terör örgütü Hizbullah bağlantılı Hüda-Par, idamlarının yıl dönümlerinde Şeyh Said'i anmış, Mustafa Kemal'e nefret kusmuştu.
SIRA AKP'DE
21 yıldır iktidarı elinde tutan AKP'nin önde gelen isimleri de Şeyh Said'i anmadan geçemiyor.
Said'in idam edilmesinin 98. yıldönümünde AKP MKYK üyesi Alaattin Parlak, sosyal medya hesabından Şeyh Said'i minnetle andı.
Parlak paylaşımında, "Şehid Şeyh Said ve kahraman arkadaşlarını şehadet yıl dönümlerinde rahmetle ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.
MAHKEMELİK OLUYOR
Parlak tepki çeken paylaşımının ardından mahkemelik oluyor.
Parlak'ın söz konusu paylaşımını alıntılayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Parlak hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.
Özdağ şöyle yazdı:
AKP MKYK üyesi Parlak çocuk, Şeyh Sait ve isyancı itleri İngiliz emperyalizminin uşağı, Türk asker ve memurlarının aileleri ile birlikte katili vatan hainleriydi. Amaçları Musul ve Kerkük’ün İngiliz denetiminde kalmasına yardımcı olmaktı. Kahraman olan o isyanı bastıran Cımhuriyet ordusudur. Seninle ilgili Zafer Partisi yarın suç duyurusunda bulunacak. Bakalım sana dava açacak Cumhuriyet savcısı kalmış mı?