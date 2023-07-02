Şeyh Said'i 'minnetle' anan AKP MKYK üyesi mahkemelik oluyor

1925 yılınca cumhuriyet karşıtı ayaklanmanın ardından Şeyh Said ve 47 müridi Diyarbakır Dağkapı'da idam edildi.

Tarihe dinci bir ayaklanma olarak geçen ve hedefine genç cumhuriyeti alan hareket, yıllardır gericilerin ve dincilerin andıkları, kılıf olarak ise Şeyh Said'in nerede olduğu bilinmeyen mezarının ortaya çıkarılmasını talep ettikleri bir biçime büründü.

HÜDA-PAR, MUSTAFA KEMAL'E SALDIRDI

Türkiye Cumhuriyet tarihinin en gerici ittifakı olarak tarif edilen Cumhur İttifakı ile TBMM'ye giren terör örgütü Hizbullah bağlantılı Hüda-Par, idamlarının yıl dönümlerinde Şeyh Said'i anmış, Mustafa Kemal'e nefret kusmuştu.

SIRA AKP'DE

21 yıldır iktidarı elinde tutan AKP'nin önde gelen isimleri de Şeyh Said'i anmadan geçemiyor.

Said'in idam edilmesinin 98. yıldönümünde AKP MKYK üyesi Alaattin Parlak, sosyal medya hesabından Şeyh Said'i minnetle andı.

Parlak paylaşımında, "Şehid Şeyh Said ve kahraman arkadaşlarını şehadet yıl dönümlerinde rahmetle ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

MAHKEMELİK OLUYOR

Parlak tepki çeken paylaşımının ardından mahkemelik oluyor.

Parlak'ın söz konusu paylaşımını alıntılayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Parlak hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Özdağ şöyle yazdı: