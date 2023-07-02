Diyarbakır’da serinlemek isteyen 2'si kardeş 3 kişi boğuldu

Diyarbakır’ın Eğil ve Çınar ilçesind serinlemek isteyen 3 kişi girdikleri suda boğuldu. Ekipler cansız bedenleri Dicle Nehri'nden ve göletten çıkardı.

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Diyarbakır’da serinlemek isteyen 2'si kardeş 3 kişi boğuldu

Diyarbakır’ın Eğil ve Çınar ilçesinde 2’si kardeş 3 kişi girdikleri suda boğuldu.

Alınan bilgilere göre, Eğil ilçesi Selman köyünden geçen Dicle Nehri kenarında serinlemek için suya giren R. A. (27) ve kardeşi İ. A. (24), dengelerini kaybederek suda batmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve kolluk kuvveti sevk edildi.

Yapılan çalışmalar sonucu 2 kardeşin cansız bedeni sudan çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Eğil Devlet Hastanesine götürüldü.

Çınar ilçesinde ise serinlemek için gölete giren 17 yaşındaki S.Ö., dengesini kaybederek boğuldu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye sevk edildi.

 
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Diyarbakır AFAD
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