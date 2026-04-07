İstanbul'da Trafik Felç Oldu! Köprüler, D-100, TEM…

İstanbul’da haftanın ikinci iş gününde akşam saatlerinde trafik adeta kilitlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi CepTrafik verilerine göre saat 18.44 itibarıyla kent genelindeki yoğunluk yüzde 87’ye ulaştı.

Avrupa Yakası’nda D-100 karayolunun Cevizlibağ, Edirnekapı, Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Çağlayan ve Mecidiyeköy hattında trafik çift yönlü olarak ağır ilerledi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişlerinde yoğunluk artarken, Haliç Köprüsü’nden Zeytinburnu’na kadar uzanan hatta araçlar zaman zaman durma noktasına geldi. Beylikdüzü TÜYAP, Küçükçekmece-Avcılar hattı ile Haramidere ve Bahçeşehir çevresinde de benzer tablo yaşandı.

AKIŞ NEREDEYSE DURMA NOKTASINA GELDİ

TEM otoyolunda Hasdal, Seyrantepe ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yollarında yoğunluk dikkat çekerken, Büyükdere Caddesi’nde Levent bağlantıları ile Sarıyer yönünde trafik yavaşladı. Karaköy-Beşiktaş sahil hattı ve Dolmabahçe çevresinde de akış güçlükle sağlandı.

Anadolu Yakası’ndaysa D-100 karayolunda Kadıköy ile Kartal arasında çift yönlü yoğunluk yaşandı. TEM otoyolunda Ümraniye’den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne uzanan hat ile Şile Otoyolu’nun Çekmeköy-Ümraniye kesiminde trafik ağır seyretti. Öte yandan metro ve metrobüs bağlantı noktaları başta olmak üzere toplu taşıma duraklarında da yolcu yoğunluğu gözlendi.

Kaynak: AA