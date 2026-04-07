Kaçak Huzurevine Baskın, 12 Yaşlı Koruma Altında
Mersin’in Tarsus ilçesinde, 'özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi' adı altında izinsiz huzurevi hizmeti verildiği tespit edilen müstakil bir eve operasyon düzenlendi. Baskında 12 yaşlı birey koruma altına alındı. Bakanlık sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli, Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Anıt Mahallesi'ndeki bir evde usulsüz huzurevi hizmeti verildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Polis, zabıta ve sağlık ekipleri eşliğinde adrese giden görevliler, evde 12 yaşlı bireyin kaldığını belirledi. "Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi" adı altında faaliyet yürütülen ikameti mühürleyen ekipler, yaşlıları sağlık kontrolü için Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kaçak huzurevini işleten kişi ya da kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.
Kaynak: AA
