İstanbul'da Trafiğe 8 Mart Ayarı... Bu Yollar Kapalı Olacak

İstanbul Valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Beyoğlu ve çevresinde uygulanacak trafik düzenlemesine ilişkin kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.

Valiliğin açıklamasına göre Refik Saydam Caddesi’nden Asmalı Mescit Caddesi’ne giriş ve çıkışlar, Ensiz Sokak–İlk Belediye Caddesi kesişimi, Balo Sokak–Turnacıbaşı Caddesi kesişimi ile Sadri Alışık Sokak–Atıf Yılmaz Caddesi bağlantısı araç trafiğine kapatılacak. Ayrıca Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak’tan İstiklal Caddesi yönüne trafik akışı verilmeyecek.

Valilik, Yeni Çarşı Caddesi–İstiklal Caddesi kesişimi ile Taksim Tünel girişinden İstiklal Caddesi’ne araç girişine izin verilmeyeceğini, Tak-ı Zafer Caddesi’nin de trafiğe kapatılacağını bildirdi. Sürücüler için İnönü Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi ve Meclis-i Mebusan Caddesi alternatif güzergâh olarak belirlendi.

