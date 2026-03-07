İstanbul'da Trafiğe 8 Mart Ayarı... Bu Yollar Kapalı Olacak

İstanbul Valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kentte bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Son Güncelleme:
İstanbul'da Trafiğe 8 Mart Ayarı... Bu Yollar Kapalı Olacak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Beyoğlu ve çevresinde uygulanacak trafik düzenlemesine ilişkin kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.

Valiliğin açıklamasına göre Refik Saydam Caddesi’nden Asmalı Mescit Caddesi’ne giriş ve çıkışlar, Ensiz Sokak–İlk Belediye Caddesi kesişimi, Balo Sokak–Turnacıbaşı Caddesi kesişimi ile Sadri Alışık Sokak–Atıf Yılmaz Caddesi bağlantısı araç trafiğine kapatılacak. Ayrıca Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak’tan İstiklal Caddesi yönüne trafik akışı verilmeyecek.

Valilik, Yeni Çarşı Caddesi–İstiklal Caddesi kesişimi ile Taksim Tünel girişinden İstiklal Caddesi’ne araç girişine izin verilmeyeceğini, Tak-ı Zafer Caddesi’nin de trafiğe kapatılacağını bildirdi. Sürücüler için İnönü Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi ve Meclis-i Mebusan Caddesi alternatif güzergâh olarak belirlendi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü
Son Güncelleme:
Milyonlarca Emekliyi İlgilendiriyor: Yargıtay'dan Kritik Karar Milyonlarca Emekliyi İlgilendiriyor: Yargıtay'dan Kritik Karar
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Fatma Nur Öğretmen Cinayetinde 2 İsim Görevden Uzaklaştırıldı Fatma Nur Öğretmen Cinayetinde Sıcak Gelişme
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
ÇOK OKUNANLAR
Bakırköy'de Öldüren Anjiyo: 2 Doktora 6 Yıla Kadar Hapis Talebi Bakırköy'de Öldüren Anjiyo: 2 Doktora 6 Yıla Kadar Hapis Talebi
ABD-İsrail-İran Savaşında Sekizinci Gün | Trump: Bugün İran Çok Ağır Darbe Alacak Trump: Bugün İran Çok Ağır Darbe Alacak
Savaş ne Zaman Bitecek? Beyaz Saray Tarih Vererek Açıkladı Savaş ne Zaman Bitecek? Beyaz Saray Tarih Vererek Açıkladı
Meteoroloji Sarı Kodlu Uyarı Verdi: Kar ve Sağanak Geliyor! Sıcaklıklar Aniden Düşecek Kar ve Sağanak Geliyor! Sıcaklıklar Aniden Düşecek
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Flaş Açıklama: Komşularımızdan Özür Diliyorum 'Komşularımızdan Özür Diliyorum'