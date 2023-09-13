İstanbul'da suya zam

Seçimlerden sonra oluşturulan yeni ekonomi yönetiminin aldığı kararlarla, başta akaryakıt olmak üzere birçok ürüne ve vergilere zam geldi.

Son zam haberi ise İstanbul'dan...

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde bugün yapılan İSKİ Olağan Kurulu’nda İstanbul'da suya yüzde 25 oranında zam yapılmasına karar verildi.

İBB Meclisi’nin İSKİ Olağan Kurulu bugün İBB’nin Saraçhane’deki başkanlık binasında yapıldı.

Toplantıda İstanbul'da su fiyatlarına yüzde 25 oranında zam kararı alındı.

OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

Teklifte, konutta 0-15 metreküp arasında 1. kademede 16,50 olan mevcut fiyatın 20,62, 2. kademede 30 metreküpe kadar 23,75 lira olan fiyatın 29,68 lira, 3. kademede 31 ve üzeri metreküpe kadar 32,34 lira olan fiyatın da 40,42 lira olması önerildi.

Teklifte iş yerinde ise kademeli sisteme geçilmesi öngörüldü.

Bu kapsamda iş yerinde 0-40 metreküp arası 1. kademede 43,23 lira olan fiyatın 54,03 lira, 41 metreküp üstü 2. kademede 50 lira olan fiyatın da 62,50 liraya çıkarılması teklif edildi.

Bu haliyle oylanan teklif, oy birliğiyle kabul edildi. Zam teklifi onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.