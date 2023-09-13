İlk kez oluyor: Motorin fiyatına büyük zam geldi, psikolojik eşik aşıldı

Petrol fiyatlarındaki yükseliş pompaya acı yansıdı. Benzin ve motorine bu gece yarısı büyük oranda zam yapıldı.

NTV'nin haberine göre, motorine beklenen 2 lira 3 kuruş zam haberi değişti. Hem motorine gelecek zam arttı hem benzine de zam geleceği duyuruldu. 13 Eylül gecesinden itibaren motorine 2 lira 10 kuruş, benzine ise 1 lira 50 kuruş zam yapıldı.

MOTORİN İLK KEZ 40 LİRAYI GEÇTİ

2,1 liralık zamla birlikte motorinin litre fiyatı 40 lirayı geçti. Gece yarısından itibaren motorin İstanbul'da 40 lira 10 kuruşa, Ankara'da 40 lira 64 kuruşa, İzmir'de ise 40 lira 81 kuruşa yükseldi.

40 lira seviyesi için bugüne dek 'kritik eşik', 'psikolojik eşik' tanımlamaları kullanılıyordu.

BENZİNE DE ZAM

Benzine de bu gece yarısından itibaren 1,5 lira zam yapıldı.