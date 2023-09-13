Avrupa’ya açılmak isteyen inşaat ve mimarlık profesyonelleri tek çatı altında buluşuyor

Küresel inşaat sektöründeki hareketlilik devam ederken, uluslararası çapta iş birliği yapmak isteyen şirketler, güvenilir işletmeleri, bireyleri ve ekipleri bulmak için online platformlara yöneliyor. İnşaat, mimarlık ve tasarım alanlarında son dönemde istihdam açığı oluştuğunu, bunun yanı sıra özellikle global düzeyde çalışan şirketlerin ve bireylerin yurt dışındaki iş birliklerinde de problem yaşadığına dikkat çeken Archiby.com'un kurucusu yüksek mimar ve yazılım uzmanı Said Taşdemir, şirketlerle bireysel müşterileri buluşturarak sektörde güven ağı kurduklarını açıklayarak Avrupa’ya iş yapmak isteyen tasarım ve mimarlık şirketlerine de öncülük ediyor.

Said Taşdemir, konuyu şu sözlerle değerlendirdi: “Dünya genelinde, işgücü ve iş birliğine en çok ihtiyaç duyan sektörlerin ilk sıralarında inşaatın geldiğini biliyoruz. Ancak mimarlık ve inşaat alanlarında uluslararası çapta iş birliği yapmak giderek zorlaşıyor. Bizler buradan yola çıkarak mimarlık, tasarım ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin ve profesyonellerin daha fazla iş fırsatı bulmalarını sağlıyoruz. Platformumuz, iş ilanları ve iletişim araçlarıyla şirketler, müşteriler ve ekipler arasındaki iş birliğini kolaylaştırıyor.”

“Yasal ve güvenilir iş birlikleri için aracılık ediyoruz”

Platformlarında Türkiye ve Avrupa'daki sektörel iş taleplerine yanıt verdiklerini belirten Taşdemir, mimarlık ve inşaat alanlarında büyük taleplerin olduğunu, bunları karşılamak için platformumuzda şirketlere daha fazla iş fırsatı sunduklarını, şirketlerin işlerini usulüne uygun bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlayıp, bu süreci belgelerle desteklediklerini açıklamıştır. Bireysel müşterilerin şikayetlerini denetleyerek adil ve güvenilir iş birliği yapılması için çalışıp, müşterilere sadece güvenilir iş ortaklarını önerdiklerini söylemiştir.

Bireysel iş ilanlarını ücretsiz yayımlıyorlar

Bireysel ilanları ücretsiz bir şekilde platformlarında yayınladıklarını söyleyen Archiby.com kurucusu Taşdemir, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “Türkiye ve Belçika’da aktif olarak faaliyet gösteren şirketlerimiz bulunuyor. Başta mimarlık, tadilat, peyzaj olmak üzere, tüm inşaat sektörü ve alt sekmenleriyle ilgili bireysel talepler için iş ilanları yayınlıyoruz. Güvenilirliği onaylanmış kurumsal şirketler, açık ilanlardaki iş detaylarını inceleyerek işleri satın alabiliyor ve müşterilerle iletişim kurabiliyor. Bu sayede iş birlikleri, daha hızlı ve verimli bir şekilde başlatılıyor. Şirketler, ilanları takip ederek iş fırsatlarını kaçırmıyor."