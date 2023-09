Z kuşağının %95’i internetten alışveriş yapıyor

Uluslararası Alışveriş Merkezleri Konseyi'nin (ICSC) yaptığı Z Kuşağı Tüketicisinin Yükselişi anketi, bu kuşağın internet alışverişlerinde müşteri geribildirimlerini yorumlardan izlediklerini, fiyat karşılaştırması yaptıklarını, anlık indirimleri takip ederek fırsatlar yakaladıklarını ve kaliteli ürünleri daha kolay ayırt edebildiklerini ortaya koyuyor. Özellikle Y ve Z kuşaklarına hitap eden özgün tasarımlara imza atan giyim markası Shout’un Kurucusu Recep Sabri Korkmaz, Z kuşağının moda beklentilerini değerlendirirken, 2024 yılı sokak modasıyla ilgili ipuçları da verdi.



ICSC’in anketine göre, Z kuşağının %95’i internetten alışveriş yapmayı tercih ediyor. İnternet alışverişlerinde rahatlık ve hız için ekstra ödeme yapmayı kabul edenlerin oranı %48 olarak belirtiliyor. Alışverişlerinde %85’i Tiktok, Instagram gibi sosyal medya platformlarından etkilendiklerini belirten gençlerin %54’ü ise markaların internet sitelerini inceleyerek ürün satın alıyor. Recep Sabri Korkmaz, “Z kuşağının günlük yaşama ekonomik olarak adapte olmasıyla sektörlere yön vermeye de başladığını söyleyebiliriz. Sürdürülebilir ürünleri önemseyen Z kuşağı aynı zamanda genel olarak eğlence, sosyal medya, moda ve daha fazlasını yıldırım hızıyla tüketiyor. Z kuşağının ilgisini çekmek için sürekli yeni moda trendleri yaratmak gerekiyor” dedi.



“Z kuşağı, kampanyaları anlık takip edip kaliteli ürünleri uygun fiyata alabiliyor”



Z kuşağının dijital çağın her türlü imkanına hakim olduğunun altını çizen Shout Kurucusu Recep Sabri Korkmaz, "Günümüzde birçok sektöre yön vermeye başlayan Z kuşağı çok bilinçli. Dijital çağın her türlü imkanına hakim oldukları için, harcamalarında kaliteli ürünleri ve kampanyaları anlık olarak takip ederek daha uygun fiyata satın alabiliyorlar. Biz de sürekli olarak kampanyalar oluşturuyoruz, mobil uygulamamız üzerinden özel kampanyalar duyuruyoruz. İade ve değişim konusunda da ekstra esnek davranıyoruz” dedi.



Son trendleri takip eden Z kuşağının hızına yetişebilmek için sürekli araştırdıklarına, dünya modasını yakından takip ettiklerine değinen Recep Sabri Korkmaz, “Tişört, kimono, hoodie, şort, jogger pantolon gibi ürünlerimizde, %100 organik, sertifikalı ve özel üretim kumaşlar kullanıyoruz. Baskılarımızda su bazlı emprime tekniğini kullanıyor, tüm dünyadan illüstratörlerle çalışıyoruz. Ürünlerimizde kullandığımız çizimlerin konseptine uygun olarak, ilgili ülkenin illüstratörlerini tercih ediyoruz. Çünkü o hikayeyi en iyi onların anladığını ve en güzel şekilde tasarıma dökeceğini düşünüyoruz. Ürünlerimizi üretime girmeden önce müşterilerimizle paylaşıyoruz. Bu çalışmalar hedef kitlemizi çok heyecanlandırıyor ve ilgisini çekiyor” ifadelerini kullandı.



“2024'te retro ve nostaljik tarzların yeniden canlanışını görebiliriz”



Rahatlığa ve şıklığa önem veren Z kuşağıyla birlikte trendlerin sürekli olarak yenilenen tasarımlarla geliştiğini belirten Shout Kurucusu Recep Sabri Korkmaz, 2024 yılının sokak modası trendleriyle ilgili de şu bilgileri verdi: “2024 için hazırlıklarımız tamam. Moda genellikle trendler arasında geçiş yapar ve 2024'te, 90'ların grunge, 80'lerin şık giyimi veya 70'lerin bohem tarzı gibi önceki on yıllara ait retro ve nostaljik tarzların yeniden canlanışını görmemiz mümkün. Doğal ve yumuşak toprak renkleri, lavanta, allık pembesi, bebek mavisi gibi narin tonlar, cesur ve canlı elektrik mavisi, neon yeşili ve ateşli kırmızı gibi parlak ve enerjik tonlar 2024 sokak modasında yerini alacak. Gümüş, altın ve bakır ışıltı verirken yine vazgeçilmez bej, fildişi ve kömür gibi klasik zamansız renkler kullanılacak. Tabi ki 2024'ün en vazgeçilmezleri arasında yine oversize giyimler olacak diyebiliriz.”