İstanbul'da 'sıradan' bir gün: İş yerini uzun namlulu silahlarla taradılar
İstanbul Küçükçekmece'de, bulunan bir iş yeri çalışanları ile 4 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından gelen maskeli 4 kişi iş yerini uzun namlulu silahla taramaya başladı. Çalışanlar tarafından karşılık vermesi sonucu çatışma çıktı. Yaralanan olmazken, polisin incelemesi sürüyor.
İstanbul Küçükçekmece'de, saat 06.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerindeki bir restorana gelen 4 kişilik grup ile çalışanlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından gelen maskeli 4 kişi uzun namlulu silahlarla iş yerini taramaya başlamasıyla, içerden bir kişinin silahla karşılık vermesiyle çatışma çıktı.
İstanbul'da 'sıradan' bir gün: İş yerini uzun namlulu silahlarla taradılarhttps://t.co/62117EwM4o pic.twitter.com/U5oGOmbme1— Gerçek Gündem (@gercekgundem) October 17, 2023
50 BOŞ KOVAN BULUNDU
Çatışmanın ardından maskeli 4 şahıs kaçarken, kurşunlar cadde üzerindeki başka iş yeri ile park halindeki otomobile isabet etti. Olay yerine polis sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, delil ve kamera çalışması yaparken, içerden karşılık veren şahsı gözaltına aldı. Yaklaşık 50 tane boş kovan bulunurken, polis, olay yerindeki incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: İHA