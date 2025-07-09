İstanbul'da Sıcak Hava Bunalttı, Vatandaşlar Sahile Akın Etti

İstanbul'da mevsimin en sıcak günlerinden biri yaşanırken, termometreler 36 dereceyi gösterdi. Hissedilen sıcaklığın 40 dereceye ulaştığı megakentte zor anlar yaşayan vatandaşlar serinlemek için sahil kenarlarına akın etti. Bazı vatandaşlar ise çareyi şemsiye ve yelpaze kullanmakta buldu.

İstanbul'da Sıcak Hava Bunalttı, Vatandaşlar Sahile Akın Etti
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İstanbul genelinde etkili olan sıcak hava yaşamı olumsuz etkiledi. Mevsimin en sıcak günlerinden biri yaşanırken, termometreler 36 dereceyi gösterdi. Hissedilen sıcaklığın 40 dereceye ulaştığı megakentte vatandaşlar zor anlar yaşadı. Güneşin etkisinden korunmak isteyen vatandaşlar, çareyi şemsiye ve yelpaze kullanmakta buldu. Gölgede dahi bunaltıcı havanın hissedildiği İstanbul'da, birçok kişi serinlemek için deniz kenarlarına akın etti. Özellikle sahil bölgelerinde yoğunluk yaşanırken, bazı vatandaşlar denize girerek serinlemeye çalıştı.

'NEFES ALMAKTA ZORLANIYORUZ'

Sıcak havadan bunalıp, serinlemek için denize gelen Coşkun Dirice, "Şu anda İstanbul'da aşırı derecede bir sıcak ve nem var. İstanbul'un olmazsa olmazı. Serinlemek amacıyla bugün denize girmeye geldik. İşlerimizden izin alıp serinlemeye geldik. Bu sıcak zamanı değerlendirip yüzdük. Sıcak ve nemden dolayı nefes almakta bile zorlanıyoruz. Evlerde durulmuyor, klima bile serinlemek için yetmiyor. Biz de 4-5 arkadaş serinlemek amacıyla buraya geldik" dedi.

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Kaynak: İHA

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