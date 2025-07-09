İstanbul'da Taksim, Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy, Sarıyer, Üsküdar, Fatih, Bayrampaşa Dahil Bütün İlçelerde Son Dakika Duyuruldu: Perşembe Günü Başlıyor

İstanbul'da çarşamba günü etkisini artıracak sıcak hava dalgasının ardından, Taksim, Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy, Sarıyer, Üsküdar, Fatih, Bayrampaşa dahil bütün ilçelerde perşembe günü rüzgarla birlikte termometreler 26 dereceye kadar düşecek. Uzmanlar güneş tepedeyken dışarı çıkılmaması konusunda uyardı.

İstanbul'da Taksim, Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy, Sarıyer, Üsküdar, Fatih, Bayrampaşa Dahil Bütün İlçelerde Son Dakika Duyuruldu: Perşembe Günü Başlıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'da çarşamba günü etkisini artıracak sıcak hava dalgasının ardından Taksim, Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy, Sarıyer, Üsküdar, Fatih, Bayrampaşa dahil bütün ilçelerde perşembe günü rüzgarla birlikte termometreler 26 dereceye kadar düşecek. Uzmanlar güneş tepedeyken dışarı çıkılmaması konusunda uyardı.

İstanbul’da yaz sıcakları etkisini artırırken, meteorolojik kaynaklardan sevindiren bir haber geldi. İstanbul genelinde özellikle Taksim, Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy, Sarıyer, Üsküdar, Fatih, Bayrampaşa dahil bütün ilçelerde perşembe günü rüzgarla birlikte termometreler 26 dereceye kadar düşecek. İstanbullular perşembe günü serin bir nefes olacak.

ÇARŞAMBA GÜNÜ SICAKLAR ZİRVEDE

Meteoroloji uzmanlarının verdiği bilgilere göre, çarşamba günü İstanbul’da rüzgarın etkisini kaybetmesiyle birlikte sıcaklıklar ciddi şekilde yükseldi. İlçelerde 35 dereceye kadar çıkan hava sıcaklıkları nedeniyle uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde güneşin altında uzun süre kalınmaması gerektiğini belirtti.

PERŞEMBE GÜNÜ SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

İstanbul’daki bunaltıcı havanın fazla uzun sürmeyeceği bildirildi. Çarşamba gecesi Marmara bölgesine girecek rüzgarlı hava dalgası ile birlikte, perşembe günü termometreler 26 dereceye kadar gerileyecek. Bu ani sıcaklık düşüşüyle birlikte şehir genelinde daha serin ve nefes alınabilir bir hava hakim olacak.

İstanbul'da Taksim, Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy, Sarıyer, Üsküdar, Fatih, Bayrampaşa Dahil Bütün İlçelerde Son Dakika Duyuruldu: Perşembe Günü Başlıyor - Resim : 1

Hava City platformu tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Müjde! İstanbul'da çarşamba günü rüzgar duracak, sıcaklık 35 dereceyi aşacak. Ancak gece saatlerinden itibaren rüzgar yeniden kendini gösterecek ve perşembe günü hava 26 dereceye kadar düşecek."

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İstanbul Meteoroloji
Çürümüş Domates Bile İşe Yarıyor! İşte Evde Değerlendirmenin Yolları Çürümüş Domates Bile İşe Yarıyor! İşte Evde Değerlendirmenin Yolları
Örgü Örmede Babaannesine Taş Çıkartan Erkekler İşte Bu Burçlardan Çıkıyor Örgü Örmede Babaannesine Taş Çıkartan Erkekler İşte Bu Burçlardan Çıkıyor
Matcha Krizi: Dünyayı Saran Çılgınlık Japon Üreticileri Zorluyor! Talep Arttı Stok Tehlikesi Başladı Matcha Krizi: Dünyayı Saran Çılgınlık Japon Üreticileri Zorluyor! Talep Arttı Stok Tehlikesi Başladı
Neden Her Gün Çilek Tüketmelisiniz? İşte Sağlık Açısından 10 Neden Neden Her Gün Çilek Tüketmelisiniz? İşte Sağlık Açısından 10 Neden
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Gözler İmralı'daydı... Terör Örgütü PKK Lideri Öcalan'dan Videolu Açıklama Terör Örgütü Lideri Öcalan'dan Yeni Açıklama... Bu Kez Videolu
Bankada Parası Olanlara Kötü Haber! Mevduat Hesaplarındaki Stopaj Oranları Değişti... Bankada Parası Olanlara Kötü Haber
İklim Kanunu Resmi Gazete'de Yayımlandı: Bu Kurallara Uymayana Milyonluk Cezalar Yolda İklim Kanunu Resmi Gazete'de Yayımlandı: Bu Kurallara Uymayana Milyonluk Cezalar Yolda
İBB Soruşturmasında Yeni Operasyon! Gözaltılar Var İBB Soruşturmasında Yeni Operasyon! Gözaltılar Var
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik İfade Verdi: İddialar Temelsiz CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik İfade Verdi: İddialar Temelsiz