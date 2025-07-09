İstanbul'da Taksim, Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy, Sarıyer, Üsküdar, Fatih, Bayrampaşa Dahil Bütün İlçelerde Son Dakika Duyuruldu: Perşembe Günü Başlıyor

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İstanbul'da çarşamba günü etkisini artıracak sıcak hava dalgasının ardından Taksim, Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy, Sarıyer, Üsküdar, Fatih, Bayrampaşa dahil bütün ilçelerde perşembe günü rüzgarla birlikte termometreler 26 dereceye kadar düşecek. Uzmanlar güneş tepedeyken dışarı çıkılmaması konusunda uyardı.

İstanbul’da yaz sıcakları etkisini artırırken, meteorolojik kaynaklardan sevindiren bir haber geldi. İstanbul genelinde özellikle Taksim, Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy, Sarıyer, Üsküdar, Fatih, Bayrampaşa dahil bütün ilçelerde perşembe günü rüzgarla birlikte termometreler 26 dereceye kadar düşecek. İstanbullular perşembe günü serin bir nefes olacak.

ÇARŞAMBA GÜNÜ SICAKLAR ZİRVEDE

Meteoroloji uzmanlarının verdiği bilgilere göre, çarşamba günü İstanbul’da rüzgarın etkisini kaybetmesiyle birlikte sıcaklıklar ciddi şekilde yükseldi. İlçelerde 35 dereceye kadar çıkan hava sıcaklıkları nedeniyle uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde güneşin altında uzun süre kalınmaması gerektiğini belirtti.

PERŞEMBE GÜNÜ SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

İstanbul’daki bunaltıcı havanın fazla uzun sürmeyeceği bildirildi. Çarşamba gecesi Marmara bölgesine girecek rüzgarlı hava dalgası ile birlikte, perşembe günü termometreler 26 dereceye kadar gerileyecek. Bu ani sıcaklık düşüşüyle birlikte şehir genelinde daha serin ve nefes alınabilir bir hava hakim olacak.

Hava City platformu tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Müjde! İstanbul'da çarşamba günü rüzgar duracak, sıcaklık 35 dereceyi aşacak. Ancak gece saatlerinden itibaren rüzgar yeniden kendini gösterecek ve perşembe günü hava 26 dereceye kadar düşecek."

Kaynak: Haber Merkezi