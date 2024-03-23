İstanbul'da seçim çalışması yürüten Saadet Partililere bıçaklı saldırı

Saadet Partisi, Bahçelievler'de seçim çalışması yaptıkları sırada partililerin bıçaklı saldırıya uğradığını açıkladı.

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İstanbul'da seçim çalışması yürüten Saadet Partililere bıçaklı saldırı

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı, partilerinin Bahçelievler Belediye Başkan adayı Yaşar Avcı ile seçim çalışmalarını sürdüren teşkilat mensuplarının bıçaklı saldırıya uğradığını duyurdu.

Saldırı anında Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'na ve partililere yönelik hakaret ve tehdit içerikli cümleler kurulduğu bildirildi.

Saadet Partisi’nin İstanbul İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamanın tamamında şu ifadeler kullanıldı:

“22 Mart günü -dün- seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretlerinde bulunan Bahçelievler Belediye Başkan Adayımız Yaşar Avcı ve teşkilat mensuplarımız, bıçaklı saldırıya uğramıştır. Saldırganlar, Genel Başkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu’na, camiamıza ve teşkilat mensuplarımıza yönelik hakaret ve tehdit içerikli cümleler kurmuştur. Çıkarılmaya çalışılan arbedeye ve karışıklığa rağmen teşkilat mensuplarımızın sağduyusu sayesinde olay büyümeden atlatılsa da maalesef bir teşkilat mensubumuz, bıçaklı saldırıya uğramıştır.

Teşkilat mensubumuzun sağlık durumu gayet iyiyken saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunulmuş ve akşam üzeri gözaltına alınmışlardır. Şüpheliler hakkındaki soruşturma avukatlarımız tarafından titizlikle takip edilmektedir. Belediye Başkan Adayımız Yaşar Avcı Bey’e ve teşkilat mensuplarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

Kaynak: Gerçek Gündem

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Saadet Partisi Bıçaklı Saldırı Bahçelievler İstanbul Seçim
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