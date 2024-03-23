Kadınları skandal ifadelerle hedef alan Kızılay yöneticisi görevden alındı

Karabük Üniversitesi'ndeki HIV ve HPV iddiaları üzerinden kadınlar hakkında skandal ifadeler kullanan Kızılay yöneticisi görevden alındı.

Kadınları skandal ifadelerle hedef alan Kızılay yöneticisi görevden alındı

Karabük Üniversitesi'nde HIV ve HPV iddiaları üzerinden Afrikalı kadın öğrencileri "Beter olun ailenizin yüzüne bakamayın zinacı şerefsizler" gibi çirkin ifadelerle hedef alan ve “Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi” olduğunu belirten Arif Koç görevden alındı.

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Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, sosyal medya hesabında “Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi” olduğu belirtilen Arif Koç, Karabük Üniversitesi’nde okuyan kadın öğrencileri hedef alıp iğrenç ifadeler kullandı.

“Karabük’te okuyan ve HIV kapan kızlar bu gönderiyi okuyorsanız eğer beter olun ailenizin yüzüne bakamayın zinacı şerefsizler” ifadelerini kullanan Koç’a çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.

Tepkilerin ardından sosyal medya hesabını kapatan Koç’a dair Kızılay yönetimi de bir açıklama yaptı.

KIZILAY'DAN AÇIKLAMA

Kurumdan yapılan açıklamada, Koç’un bir Kızılay şubesinde yedek yönetim kurulu üyesi olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu şahsın yazdıkları kesinlikle Kızılay ilkeleri ile bağdaşmayan ifadelerdir. Paylaşımı üzerine derhal inceleme başlatılmış olup süreç sona erene kadar görevden el çektirilmiştir."

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