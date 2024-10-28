İstanbul'da Sakal Ektiren Fransız Öğrenci İntihar Etti: Operasyonu Cerrah Değil, 'Emlakçı' Yapmış!

Türkiye'ye sakal ektirmek için gelen 24 yaşındaki Fransız Mathieu Vigier Latour, operasyonun ardından intihar etti. Operasyonun bir cerrah değil, emlakçı tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü. Fransız gencin, babasına bıraktığı mektupta "Sakallarım kirpi tüyü gibi çıktı" dediği öğrenildi.

İstanbul'da Sakal Ektiren Fransız Öğrenci İntihar Etti: Operasyonu Cerrah Değil, 'Emlakçı' Yapmış!

Fransa’da işletme eğitimi gören 24 yaşındaki Mathieu Vigier Latour, 2024 yılının Mart ayı başında sakal ektirmek için İstanbul'a geldi. Mathieu, sakal ekimi için Sağlık Bakanlığı onaylı bir klinik ile bin 300 euroya anlaştı. İşlem sonrası uyandığında yüzünün alt kısmında ciddi bir şişlik fark eden Mathieu Vigier Latour, sakalları da istediği gibi çıkmayınca depresyona girdi.

Sakal ekimini uzman bir cerrahın değil, 'emlakçı'nın gerçekleştirdiği iddia edildi. Girdiği bunalımdan çıkamayan Mathieu, 9 Haziran’da Paris’teki öğrenci evinde intihar etti.

'SAKALLARIM KİRPİ TÜYÜ GİBİ ÇIKTI'

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Latour sonrasında ise babasına bir not bırakarak intihar etti. Söz konusu notta, "Sakallarım kirpi tüyü gibi çıktı" ifadelerinin yer aldığı öğrenildi.

Kaynak: Haber Global

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