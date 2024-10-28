FETÖ'den İhraç Edilen Polis İntihar Etti

Samsun'un Atakum ilçesi Atakent Mahallesi'nde bu akşam saatlerinde FETÖ soruşturması kapsamında yaklaşık 1,5 ay önce ihraç edilen polis memuru Oğuz Doğan, oturduğu apartmanın 8. katından atladı.

Ağır yaralanan Doğan, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ordu'nun Perşembe ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Oğuz Doğan’ın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Doğan'ın meslekten ihraç edildikten sonra emlak sektöründe çalışmaya başladığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA