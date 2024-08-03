İstanbul'da Mobilya Atölyesinde Yangın

İstanbul Başakşehir'de bir mobilya atölyesinde yangın Çıktı. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

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İstanbul'da Mobilya Atölyesinde Yangın

Başakşehir'de organize sanayi bölgesi içinde yer alan mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Keresteciler Sitesi içinde bulunan 2 katlı mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesinin ardından olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Avrupa Yakası'ndaki çok sayıda ilçeden bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirilirken, yangının çıktığı atölyenin kepenkleri testere yardımıyla kesildi.

2 SAATİN SONUNDA KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Mobilya atölyesinde ağır hasarın meydana geldiği yangının kontrol altına alınmasının ardından ekipler bir süre soğutma çalışması yaptı.

Kaynak: AA

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