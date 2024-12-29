İstanbul'da Metrobüste Boş Koltuk İçin Birbirlerine Girdiler: Tutunma Demirine Tırmanıp Uçan Tekme Attı!

Avcılar'dan Zincirlikuyu yönüne giden metrobüste 25 Aralık günü meydana gelen olayda; bir kadın elindeki çantayı boş koltuğun üzerine bırakarak ayakta yolculuk yapmaya başladı. Araçtaki bir erkeğin koltuğa oturmak istemesi üzerine kadının yanındaki 2 erkek, oturmak isteyen kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar arasındaki kavga, metrobüsteki diğer kişilerin araya girmesiyle sona erdi. Olayla ilgili polise şikayette bulunulmadığı öğrenildi.

TUTUNMA DEMİRİNE TIRMANIP TEKME ATTI

Yaşanan kavga, metrobüsteki başka bir yolcu tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, kavga eden bir kişinin aracın tutunma demirlerine tırmanarak karşısındaki kişiye yumruk ve tekme attığı anlar yer aldı.

Kaynak: DHA