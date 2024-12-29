Uşak'ta Tır ile Otomobil Çarpıştı: Yaralılar Var

Uşak’ta meydana gelen kazada; İ.C. (56) idaresindeki otomobil İzmir istikametinde seyir halindeyken Örencik köyü kavşağına dönüş yapmak istediği anda aynı istikamette olan M.T. (43) yönetimindeki tır ile çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince otomobilde yolcu konumunda bulunan F.C. (60), E.C. (33) ve M.Ş. (5) kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA