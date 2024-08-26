İstanbul'da Kiralar Yine Uçtu! Zirvedeki İlçe Şaşırtmadı, 4. Sıra Şoke Etti

Okulların açılmasına yakın İstanbul'da üniversite öğrencileri, kiralık dairelere akın etmeye başladı. Talep artınca, fiyatlarsa adeta uçtu; bazı yerlerde ev kiraları 2-3 katına çıktı. En çok artış Kadıköy'de yaşandı. Şehir merkezine uzak olmasına rağmen Silivri, 4. sırada yer alarak şaşırttı.

İstanbul'da Kiralar Yine Uçtu! Zirvedeki İlçe Şaşırtmadı, 4. Sıra Şoke Etti

Eylül ayında açılacak okullar öncesi fırsatçılar harekete geçti. Kira fiyatlarının pik yaptığı İstanbul'da fiyatlar yine uçtu. Üniversite öğrencilerinin ve gençlerin en yoğun olarak yaşadığı Kadıköy'de kira fiyatları yüzde 70,4'lük oranlar, 2024 Temmuz ayının kira fiyatı en çok artan ilçesi oldu.

Show Haber'e konuşan emlakçı Serdar Saka, "Geçen sene yabancı öğrenci sayısı çok fazlaydı Kadıköy'de. Eşyalı daire olarak yüksek kiralara evler veriliyordu. Onlar da şimdi taşınınca o fiyatlar da sabit kalındı" dedi.

SİLİVRİ ŞAŞIRTTI

Kira artışında rekor kıran ikinci ilçe Beykoz olurken, üçüncü sırada ise Maltepe geldi. Şehir merkezine uzak olmasına rağmen Silivri de 4. sırada. Gayrimenkul danışmanları ise kira artışlarının sonbahar boyunca devam edeceğini düşünüyor.

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