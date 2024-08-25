Kirası En Ucuz Olan 10 İl Belli Oldu: 10 Bin Liranın Altında Evler Kiraya Veriliyor
Son dönemde artan kira fiyatlarına rağmen, Türkiye'nin 10'a yakın ilinde kiralar 10 bin liranın altında kiraya veriliyor. İşte bütün ayrıntılar...
Türkiye'de konut fiyatlarının yükselmesiyle birlikte kiralar da artış göstermiş durumda. Yüksek konut fiyatları ve faiz oranları, vatandaşları satın almaktan ziyade kiralık konutlara yönlendirdi. Ayrıca, yüksek inşaat maliyetleri nedeniyle yeni konut arzı yeterince hızlı artmadığı için kiralık konut piyasasında belirgin bir artış yaşanıyor. Kiralık konuta olan talep, kiraların konut fiyatlarından daha hızlı yükselmesine neden oldu.
Gayrimenkul platformu Endeksa'nın verilerine göre:
- Türkiye genelinde ortalama aylık konut kira bedeli 18 bin 640 lira oralak açıklandı.
- 110 metrekarelik standart bir konutun metrekare kira bedeli ise 169 TL olarak belirlendi.
- Son bir yılda kiralarda ortalama yüzde 47, son iki yılda ise yüzde 238 oranında artış yaşandı.
Bu veriler ışığında, ortalama konut kira bedelinin, 17 bin TL olan asgari ücreti aştığı görülüyor.
10 BİN LİRANIN ALTINDAKİ İLLER:
1. Muş: 7 bin 670 TL
2. Kilis: 8 bin 397 TL
3. Kütahya: 9 bin 325 TL
4. Burdur: 9 bin 468 TL
5. Hakkâri: 9 bin 516 TL
6. Kars: 9 bin 606 TL
7. Bingöl: 9 bin 806 TL
8. Bitlis: 9 bin 813 TL
9. Isparta: 9 bin 995 TL
10. Yozgat: 10 bin 454 TL
DİĞER UYGUN FİYATLI ŞEHİRLER
Nevşehir, Denizli, Karaman, Kastamonu, Bayburt, Batman, Aksaray ve Mardin gibi şehirler de, ortalama kira bedellerinin 10 bin-12 bin TL arasında olduğu ikinci grup uygun iller olarak öne çıkıyor.
EN YÜKSEK KİRA VEREN ŞEHİRLER
Öte yandan, kira bedellerinin en yüksek olduğu şehirler arasında Muğla öne çıkıyor. Aylık ortalama kira bedeli Muğla'da 25 bin 500 TL'ye kadar çıkıyor. İstanbul'da ortalama kira bedeli 23 bin 373 TL, İzmir'de 21 bin 902 TL ve Ankara'da ise 20 bin 965 lira olarak açıklandı.