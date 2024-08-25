Kirası En Ucuz Olan 10 İl Belli Oldu: 10 Bin Liranın Altında Evler Kiraya Veriliyor

Gayrimenkul platformu Endeksa'nın verilerine göre:

- Türkiye genelinde ortalama aylık konut kira bedeli 18 bin 640 lira oralak açıklandı.

- 110 metrekarelik standart bir konutun metrekare kira bedeli ise 169 TL olarak belirlendi.

- Son bir yılda kiralarda ortalama yüzde 47, son iki yılda ise yüzde 238 oranında artış yaşandı.

Bu veriler ışığında, ortalama konut kira bedelinin, 17 bin TL olan asgari ücreti aştığı görülüyor.