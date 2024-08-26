Bir Suç Örgütü Daha Yakayı Ele Verdi: 11 Kişi Tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen "Kuyu-20" operasyonunda, organize suç örgütü üyesi 11 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 15 ruhsatsız tabanca ile çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.

Bir Suç Örgütü Daha Yakayı Ele Verdi: 11 Kişi Tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da elebaşılığını Kani Derici ve Ferit Bilmez'in yaptığı 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik "Kuyu-20" operasyonu düzenlendiğini bildirdi.

Operasyonda elebaşlarının da aralarında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 11 şüphelinin yakalandığını ve tutuklandığını kaydeden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Hangi büyüklükte olursu olsun organize suç örgülerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

ÇOK MİKTARDA PARA VE SİLAH

Yerlikaya, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürmeye teşebbüs, tehdit, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet ve mala zarar verme suçlarını işlediklerinin tespit edildiği bilgisini verdi.

Operasyonda 15 ruhsatsız tabanca ile çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve operasyonu gerçekleştiren jandarma personelini tebrik etti.

Kaynak: AA

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