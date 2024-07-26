İstanbul'da Kaza: Kamyon Yan Yola Devrildi

Büyükçekmece'de kayganlaşan yolda giden kamyon yan yola devrildi. Direksiyon hakimiyetini yitiren kamyon şoförü M.K yaralanmazken, yol trafiğe kapatıldı.

İstanbul'da Kaza: Kamyon Yan Yola Devrildi

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Güzelce Mahallesi D-100 karayolu üzerinde saat 11.30 sıralarında kaza meydana geldi. Beylikdüzü istikametinde seyir halinde olan kamyonun şoförü M.K., sağanak sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyon kayarak önce bariyerlere çarptı ardından da yan yola devrildi. Kazayı görenler polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şoförün kendi imkanlarıyla kamyondan çıktığını görünce kamyonetin yoldan kaldırılması için itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri bariyerleri keserek kamyonetin kaldırılması için çalışma başlattı.

Kaza nedeniyle yan yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Polis, trafikte herhangi bir aksama olmaması için D-100 karayolu üzerinde akışı sağladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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